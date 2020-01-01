9 января 2020 года в Арбитражном суде города Москвы прошло предварительное судебное заседание по иску Минобороны России к ОАО "Пелла" о взыскании 2,93 млрд рублей.

Как следует из опубликованного протокола, представитель истца представил в ходе заседания дополнительные письменные пояснения, а представитель ответчика – свои возражения. При этом "Пелла" подала ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, производителя двигателей ПАО "Звезда". Судья Эрдни Ликшиков назначил дело к судебному разбирательству, оставив вопрос об удовлетворении ходатайства открытым до следующего заседания, которое состоится 6 февраля 2020 года, пишет Sudostroenie.info.

Напомним, предметом иска стало нарушение сроков поставки продукции в рамках гособоронзаказа. С 2015 года ОАО "Пелла" строит по заказу Минобороны серию малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, шифр "Каракурт". Головной МРК "Мытищи" был передан заказчику в декабре 2018 года, первый серийный МРК "Советск" – в октябре 2019 года.

По данным судостроителей, ранее руководство военного ведомства в лице замминистра обороны Алексея Криворучко согласилось с отсутствием оснований для предъявления исковых требований, связанных с изменением сроков поставки.

В рамках строительства серии МРК проекта 22800 завод "Звезда" поставляет главные двигатели – высокооборотные дизели типа М507Д, а также дизель-генераторы типа ДГАС-315.