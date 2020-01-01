По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 14 и 15 января прошли следующие мероприятия:



1. 14 января в Ставропольском крае под руководством командующего 49-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майора Михаила Зусько начались сборы с прибывшими лейтенантами - выпускниками военных вузов.

Более 40% выпускников прибыли к новым местам службы со своими женами, а треть – с детьми. Прибывшие лейтенанты поставлены на все виды обеспечения, служебное жилье предоставлено всем офицерам.

В программу сборов включены как лекционные, так и практические инструкторско-методические занятия по всем предметам боевой подготовки, а также проверка уровня профессиональных знаний и навыков офицеров, приобретенных в военно-учебных заведениях.

Всего к сборам привлечено около 150 молодых офицеров.

2. Военнослужащие радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов Южного военного округа (ЮВО) в Чечне выполнили совместные задачи по радиоподавлению условного противника на комплексе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер».

Военнослужащие блокировали и перекрыли диапазоны связи условного противника в радиусе 6 км при помощи помех, передаваемых специальным беспилотником.

Комплекс «Леер» обладает высокой конфликтной устойчивостью в условиях применения средств радиоэлектронного подавления условного противника.

3. На Ставрополье в рамках тактико-специального учения отдельный трубопроводный батальон ЮВО обеспечил войска топливом в труднодоступных горных районах.

По замыслу учения, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника произвела подрыв на одном из участков трубопровода. Военнослужащие вступили в бой, оперативно ликвидировали возгорание топлива и восстановили работоспособность основной магистрали.

В ходе учения военнослужащие обеспечили доставку горюче-смазочных материалов мотострелковым подразделениям, находящимся на значительном удалении от пунктов заправки топливом.

Основной целью учения стала отработка военнослужащими практических навыков по развертыванию и перекачке горючего по полевому магистральному трубопроводу ПМТП-100 в горной местности, а также задачи боевого охранения трубопровода.

Трубопровод способен доставлять более 1,2 тысячи тонн топлива в сутки, это позволяет заправлять до 10 войсковых топливозаправщиков АЦ-5,5 в час.

Всего к учению было привлечено около 200 военнослужащих, задействовано более 30 единиц военной и специальной техники, в том числе передвижная насосная станция ПНУ-75, машина стыковки труб МСТ-100, перекачивающая станция горючего ПСГ-160, а для организации защищенной связи на трубопроводной магистрали – переносные станции связи 6-го поколения «Азарт».

4. 15 января в Северной Осетии с командирами взводов и рот мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) начался первый в зимнем периоде обучения учебно-методический сбор.

Мероприятие проводится в два этапа на полигонах Тарский и Шалхи под руководством командира соединения.

На первом этапе офицерам будут доведены основные требования организации учебного процесса при апробации новых методов ведения двустороннего боя с учетом боевого опыта, полученного в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах.

В ходе второго, практического этапа офицерам продемонстрируют действия усиленной мотострелковой роты в обороне и наступлении при совершении марша и выполнении маневров с применением новейших наземных и воздушных средств огневого поражения, а также беспилотной авиации.

Всего в командирском сборе принимают участие около 1000 офицеров, задействовано более 200 единиц военной и специальной техники.

5. В Центре горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии начался сбор с военнослужащими разведывательных подразделений Южного военного округа.

До конца месяца инструкторы по горной подготовке проведут занятия по применению альпинистского снаряжения, ледолазанию, преодолению горных и водных препятствий и организации стоянок в высокогорье.

Важным фактором подготовки горных подразделений является физическая и специальная подготовка, навыки передвижения с рейдовым рюкзаком весом от 16 до 25 кг по склонам различной крутизны, покрытым камнями, льдом и снегом.

6. Мотострелки соединения ЮВО вышли на полигон Прудбой в Волгоградской области для участия в первых комплексных занятиях в составе взводов.

В ходе занятий будут выполнены стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3 как с коротких остановок, так и в движении на дистанциях до 1000 м, а также из штатного стрелкового вооружения — автоматов АК-74М, ручных и автоматических гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя».

Кроме того, военнослужащие оборудуют фортификационные сооружения, установят минно-взрывные заграждения, осуществят перемещения на поле боя в составе подразделений, выполнят нормативы по посадке на боевые машины, а также отработают порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым на поле боя.

По итогам учения будут оценены действия военнослужащих при ведении боевых действий в различных ландшафтах местности и погодных условиях во взаимодействии с подразделениями других родов и видов войск, а также по управлению и ведению сосредоточенного огня.

Всего к учению привлечены около 600 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники.

7. Молодые танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа приступили к слаживанию танковых взводов на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военнослужащие под руководством инструкторов выполнят нормативы по тактической, огневой, технической и медицинской подготовкам, приготовлению вооружения танка к стрельбе, выбору огневой позиции и ее маскировке.

Далее будут проведены тактико-строевые занятия в составе рот, где танкисты отработают выход подразделений в район предназначения, а также переход от обороны к наступлению. В ходе подготовки экипажи обучат таким тактическим приемам, как танковые засады, маневр взводами во фланг и тыл подразделений противника и рейдовые действия.

По окончании боевого слаживания взводов экипажи выполнят боевые стрельбы штатным снарядом, по результатам которых каждому взводу будет выставлена итоговая оценка.