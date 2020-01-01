Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 14, 15 января

21:00 15.01.2020   Россия

По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 14 и 15 января прошли следующие мероприятия:


1. 14 января в Ставропольском крае под руководством командующего 49-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майора Михаила Зусько начались сборы с прибывшими лейтенантами - выпускниками военных вузов.

Более 40% выпускников прибыли к новым местам службы со своими женами, а треть – с детьми. Прибывшие лейтенанты поставлены на все виды обеспечения, служебное жилье предоставлено всем офицерам.

В программу сборов включены как лекционные, так и практические инструкторско-методические занятия по всем предметам боевой подготовки, а также проверка уровня профессиональных знаний и навыков офицеров, приобретенных в военно-учебных заведениях.

Всего к сборам привлечено около 150 молодых офицеров.

2. Военнослужащие радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов Южного военного округа (ЮВО) в Чечне выполнили совместные задачи по радиоподавлению условного противника на комплексе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер».

Военнослужащие блокировали и перекрыли диапазоны связи условного противника в радиусе 6 км при помощи помех, передаваемых специальным беспилотником.

Комплекс «Леер» обладает высокой конфликтной устойчивостью в условиях применения средств радиоэлектронного подавления условного противника.

3. На Ставрополье в рамках тактико-специального учения отдельный трубопроводный батальон ЮВО обеспечил войска топливом в труднодоступных горных районах.

По замыслу учения, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника произвела подрыв на одном из участков трубопровода. Военнослужащие вступили в бой, оперативно ликвидировали возгорание топлива и восстановили работоспособность основной магистрали.

В ходе учения военнослужащие обеспечили доставку горюче-смазочных материалов мотострелковым подразделениям, находящимся на значительном удалении от пунктов заправки топливом.

Основной целью учения стала отработка военнослужащими практических навыков по развертыванию и перекачке горючего по полевому магистральному трубопроводу ПМТП-100 в горной местности, а также задачи боевого охранения трубопровода.

Трубопровод способен доставлять более 1,2 тысячи тонн топлива в сутки, это позволяет заправлять до 10 войсковых топливозаправщиков АЦ-5,5 в час.

Всего к учению было привлечено около 200 военнослужащих, задействовано более 30 единиц военной и специальной техники, в том числе передвижная насосная станция ПНУ-75, машина стыковки труб МСТ-100, перекачивающая станция горючего ПСГ-160, а для организации защищенной связи на трубопроводной магистрали – переносные станции связи 6-го поколения «Азарт».

4. 15 января в Северной Осетии с командирами взводов и рот мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) начался первый в зимнем периоде обучения учебно-методический сбор.

Мероприятие проводится в два этапа на полигонах Тарский и Шалхи под руководством командира соединения.

На первом этапе офицерам будут доведены основные требования организации учебного процесса при апробации новых методов ведения двустороннего боя с учетом боевого опыта, полученного в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах.

В ходе второго, практического этапа офицерам продемонстрируют действия усиленной мотострелковой роты в обороне и наступлении при совершении марша и выполнении маневров с применением новейших наземных и воздушных средств огневого поражения, а также беспилотной авиации.

Всего в командирском сборе принимают участие около 1000 офицеров, задействовано более 200 единиц военной и специальной техники.

5. В Центре горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии начался сбор с военнослужащими разведывательных подразделений Южного военного округа.

До конца месяца инструкторы по горной подготовке проведут занятия по применению альпинистского снаряжения, ледолазанию, преодолению горных и водных препятствий и организации стоянок в высокогорье.

Важным фактором подготовки горных подразделений является физическая и специальная подготовка, навыки передвижения с рейдовым рюкзаком весом от 16 до 25 кг по склонам различной крутизны, покрытым камнями, льдом и снегом.

6. Мотострелки соединения ЮВО вышли на полигон Прудбой в Волгоградской области для участия в первых комплексных занятиях в составе взводов.

В ходе занятий будут выполнены стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3 как с коротких остановок, так и в движении на дистанциях до 1000 м, а также из штатного стрелкового вооружения — автоматов АК-74М, ручных и автоматических гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя».

Кроме того, военнослужащие оборудуют фортификационные сооружения, установят минно-взрывные заграждения, осуществят перемещения на поле боя в составе подразделений, выполнят нормативы по посадке на боевые машины, а также отработают порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым на поле боя.

По итогам учения будут оценены действия военнослужащих при ведении боевых действий в различных ландшафтах местности и погодных условиях во взаимодействии с подразделениями других родов и видов войск, а также по управлению и ведению сосредоточенного огня.

Всего к учению привлечены около 600 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники.

7. Молодые танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа  приступили к слаживанию танковых взводов на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военнослужащие под руководством инструкторов выполнят нормативы по тактической, огневой, технической и медицинской подготовкам, приготовлению вооружения танка к стрельбе, выбору огневой позиции и ее маскировке.

Далее будут проведены тактико-строевые занятия в составе рот, где танкисты отработают выход подразделений в район предназначения, а также переход от обороны к наступлению. В ходе подготовки экипажи обучат таким тактическим приемам, как танковые засады, маневр взводами во фланг и тыл подразделений противника и рейдовые действия.

По окончании боевого слаживания взводов экипажи выполнят боевые стрельбы штатным снарядом, по результатам которых каждому взводу будет выставлена итоговая оценка.



Ще на цю тему:

17:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка танкистов
11:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров подразделений
08:15 15.01.2020
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
21:00 13.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 13 января
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
16:30 13.01.2020
Экипаж корабля ЧФ «Касимов» провел противолодочные учения
16:00 13.01.2020
Корабли Каспийской флотилии отработали нормативы боевой готовности кораблей
13:15 13.01.2020
В Подмосковье 4,5 тыс военных подняли по боевой тревоге, выдали оружие и технику
08:30 13.01.2020
На кораблях Каспийской флотилии прошли тренировки по борьбе за живучесть
21:00 12.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 10, 11, 12 января
21:15 09.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона, 9 января
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка танкистов
11:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров подразделений
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 15.01.2020
Греція перехопила чотири турецькі винищувачі над своїми островами
12:45 14.01.2020
Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі"
20:15 13.01.2020
Греция выставит на продажу свои порты
12:00 13.01.2020
Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:15 15.01.2020
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
09:45 14.01.2020
Саакашвілі в Грузії запідозрили у спробі повалення влади: МВС зробило заяву
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
09:45 13.01.2020
ЦВК невизнаної Абхазії назвала дату перевиборів президента на тлі протестів
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 15.01.2020
Разыскиваемый Молдовой соратник олигарха Плахотнюка скрывается в Румынии
08:45 14.01.2020
Держдеп США ввів санкції проти олігарха та екслідера Демпартії Молдови
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 15.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 14, 15 января
20:30 15.01.2020
ЮВО получит на вооружение партию быстровозводимых мостов на базе автомобилей КамАЗ
20:15 15.01.2020
В России из старых пассажирских сделают новые противолодочные самолеты
19:00 15.01.2020
ЗМІ: "Північний потік-2" просить у німецького регулятора про звільнення від правил ЄС
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
Всі новини країни
Турция Турция
18:20 15.01.2020
Минобороны Турции назвало сроки полного введения С-400 в строй
16:45 15.01.2020
Доходы от эксплуатации канала «Стамбул» достигнут $1 млрд в год
18:45 14.01.2020
Турецька ракета Gökdoğan успішно завершила випробування
10:45 14.01.2020
Уряд Туреччини очікує на зростання прибутків на рівні близько 60 млрд доларів США за 20 років
Всі новини країни
Украина Украина
20:51 15.01.2020
У 2019 році «Агровіста» перевезла власним річковим флотом 180 тис тонн вантажів
20:45 15.01.2020
Морські загрози 2020 (№3) - статистика по штучним утриманням "маріупольських" та "бердянських суден" в Керченській протоці
20:00 15.01.2020
Кримському політв'язню не надають меддопомогу у російському СІЗО / Фото
19:45 15.01.2020
Україна закликає турецьку LC WAIKIKI зупинити діяльність у Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд