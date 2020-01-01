ЮВО: Морпехи ЧФ отрабатывают боевые стрельбы на крымском полигоне
|15:00 15.01.2020
|Крым
Подразделения соединений морской пехоты Черноморского флота начали отработку плановых учебно-боевых стрельб из штатного оружия в составе взводов на одном из полигонов в оккупированном Крыму.
Об этом сегодня, 15 января, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ, передает пресс-служба МО РФ.
«Морские пехотинцы выполняют практические упражнения из штатных автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. В ходе выполнения учебно-боевых стрельб личный состав выполняет нормативы по поражению различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии от 100 метров до 1 км», – сообщили в ЧФ.
Кроме этого, морпехи проводят контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ. Всего в учении задействовано более 300 военнослужащих и более 40 единиц военной техники.
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