В течение трех лет Министерство обороны России намерено передать в частные руки три оборонных предприятия, расположенных в оккупированном Севастополе.

В список, опубликованный на сайте правительства РФ, включены 13-й судоремонтный завод и 771-й ремонтный завод средств связи Черноморского флота, а также 102-е предприятие электрических сетей МО РФ, сообщают Новости Крыма.

Кроме того, акционированию подлежит Севморзавод – после завершения процесса предприятию обещают выделить 5 млрд рублей на обновление производственной базы.

До 2022 года должна быть завершена и приватизация феодосийского судостроительного завода «Море» – 100% акций планируется передать госкорпорации «Ростех».