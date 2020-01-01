В Махачкалинском морском торговом порту загорелся иранский танкер.

Очаг возгорания находится в каюте капитана, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Пожар тушат сотрудники МЧС и работники порта. По предварительным данным, никто не пострадал.

Позднее информацию о случившемся подтвердили в МЧС Дагестана. Информацию о возгорании пожарные получили от сотрудника порта.

По данным представителя МЧС, очаг возгорания находится в каюте капитана размерами 5 на 7 метров, открытого горения нет, но есть задымление, угрозы распространения огня нет. Никто не пострадал.

Судно пришвартовано на причале №1, по данным МЧС, оно без груза.