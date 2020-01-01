В порту Махачкалы загорелся иранский танкер
|14:45 15.01.2020
|Махачкала
В Махачкалинском морском торговом порту загорелся иранский танкер.
Очаг возгорания находится в каюте капитана, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Пожар тушат сотрудники МЧС и работники порта. По предварительным данным, никто не пострадал.
Позднее информацию о случившемся подтвердили в МЧС Дагестана. Информацию о возгорании пожарные получили от сотрудника порта.
По данным представителя МЧС, очаг возгорания находится в каюте капитана размерами 5 на 7 метров, открытого горения нет, но есть задымление, угрозы распространения огня нет. Никто не пострадал.
Судно пришвартовано на причале №1, по данным МЧС, оно без груза.
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