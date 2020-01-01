Разыскиваемый Молдовой соратник олигарха Плахотнюка скрывается в Румынии
|14:30 15.01.2020
|Молдова
Бывший депутат от Демпартии Республики Молдова и ближайший соратник беглого олигарха Владимира Плахотнюка Константин Цуцу скрывается в Румынии.
Как сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией Молдовы, такую информацию в Кишиневе получили из офиса Интерпола в Бухаресте, передает ИА REGNUM.
Там отметили, что в августе прошлого года Цуцу пешком пересек молдавско-румынскую границу, но, несмотря на то, что его разыскивают в Молдове и России, Румыния не выдаст его, поскольку у него есть гражданство Румынии.
В то же время в Бухаресте предложили молдавским властям отправить запрос об исполнении решения молдавского суда на территории Румынии. В Молдове Цуцу обвиняют в вымогательстве и объявили его в розыск.
А российские правоохранительные органы обвиняют его в участии в международном наркокартеле, созданном под руководством Плахотнюка, и тоже объявили в розыск.
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