Оккупированный Крым кормят подмосковной «тухлятиной»
|14:00 15.01.2020
|Крым
Уничтожение импортных продуктов получило в оккупированном Крыму логическое продолжение.
Пресс-служба Россельхознадзора «по республике Крым и Севастополю» сообщает об обнаружении в Крыму крупной партии некачественного мяса из Подмосковья, пишет flot2017.com.
В Евпатории Россельхознадзор обнаружил 18 тонн «жилованной говядины», но в предъявленных сопроводительных документах речь идёт о «говяжьей лопатке весом 43 кг». Параллельно с подозрительной московской говядиной было обнаружено 620 кг индейки неизвестного происхождения.
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