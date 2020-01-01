Московская компания за 151 млн рублей проведет реконструкцию гидротехнических сооружений Феодосийского водохранилища, используемых для подачи воды на коммунальные нужды Феодосии и Судака.

Соответствующая информация опубликована на портале государственных закупок, пишут Новости Крыма.

Тендер был объявлен в конце декабря прошлого года. На участие подали две заявки, наименьшую сумму – 151,5 млн рублей – предложило ООО «ЭТК-Москва», зарегистрированное в столице России в 2007 году.

За эту сумму подрядчику предстоит осуществить реконструкцию с заменой существующих водозаборных труб, а также замену электротехнического и насосно-силового оборудования насосной станции для обеспечения «подачи воды на коммунальные нужды Феодосии и Судакского региона».

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить работы к концу октября текущего года. Выполнение этих работ предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма.