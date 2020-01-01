Цены на мобильную связь в Крыму поднимуться "естественным способом"

13:30 15.01.2020   Крым

Российские операторы сотовой связи в будущем смогут беспрепятственно повышать цены на свои услуги в оккупированном Крыму. 

Об этом в интервью Крыминформу сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.

«Мы перестанем регулировать цены для других операторов, и они естественным образом поднимутся, - сообщил Иванов. - Я думаю, что резко они не начнут поднимать. Процентов на 20-30 этот подъем будет осуществлен в течение какого-то времени».

Российские сотовые операторы смогут повысить цены после введения в Крыму процедуры MNP (mobile number portability - возможность сменить поставщика услуг связи с сохранением телефонного номера). С ее помощью крымские абоненты смогут избавиться от «мобильного рабства» и перейти к любому местному оператору связи.

Замминистра уверен, что жителям Крыма будет выгоднее пользоваться услугами местных сотовых операторов. «Мы провели консультации с крымскими операторами, и они в один голос сказали, что сделают тариф условно «один в один», то есть точно такой же, какой существует у всех операторов с «большой земли», работающих на территории Крыма. И сделают другие тарифы, которые будут более выгодными. Это совершенно естественным образом будет побуждать крымчан переходить к местным операторам», - сообщил Иванов.

Многие крымчане попали в «мобильное рабство» в 2014 году, когда с аннексированного Россией полуострова ушли украинские операторы связи. Тогда жители Крыма начали покупать стартовые пакеты российских сотовых операторов с кодировкой +7978. Фактически такие номера закреплены за Краснодарским краем и имеют серьезные ограничения. К примеру, абонент с сим-картой МТС с кодом +7978 не может изменить свой тариф, а многие дополнительные опции для снижения стоимости не предоставляются.



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