HRW: З 2015 року Росія притягла до відповідальності щонайменше 63 кримських татар

10:15 15.01.2020   Крым

З 2015 року щонайменше 63 кримських татар були притягнуті до відповідальності за сфабрикованими обвинуваченнями. 

Про це мовиться у доповіді Human Rights Watch, пише Радіо Свобода.

«Тільки в березні (2019 року – РС) російська влада заарештували 24 людини, більшість з яких була членами «Кримської солідарності», групі правової і соціальної підтримки сімей заарештованих за політичними мотивами. Всі були звинувачені у зв’язку з Хізб ут-Тахрір, панісламістським рухом, забороненим в Росії як «терористична» організація, але законним в Україні», – зазначили у HRW.

Уточнюється, що при цьому ніхто з затриманих не був звинувачений в зв’язку з будь-яким актом насильства.

«Російські силовики піддавали тортурам або жорстокому поводженню як мінімум чотирьох. У червні влада заарештувала вісім чоловік в Криму за аналогічними звинуваченнями», – мовиться у повідомленні.​

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.



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