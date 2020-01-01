На засіданні Південного окружного військового суду російського Ростова-на-Дону у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» сторона захисту заявила два відводи судді і близько 30 заперечень на дії суду.

Про це передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сьогодні допит Артикбаєва (співробітник ФСБ Росії Микола Артикбаєв – РС) продовжив Мемет Бєлялов. У своїх свідченнях Артикбаєв часто посилався на давність подій і те, що він не пам’ятає. Частину питань до Артикбаєва знімав головуючий суддя, через що заперечення на дії суду висловили Сервер Мустафаєв і Едем Смаїлов. Суддя не давав заявити клопотання Серверу Мустафаєву, постійно підвищував голос під час засідання і вів себе нешанобливо щодо учасників процесу. Після цього Сервер Мустафаєв заявив відвід головуючому судді Ризвану Зубаірову, після Сервера відведення всьому складу суду заявив Мемет Бєлялов, але жоден з відводів суддя не задовольнив. Під час засідання було заявлено близько 30 заперечень, заперечення Сервера Мустафаєва не вносити до протоколу судового засідання, що, в тому числі, і стало приводом для заяви відводу судді», – розповіла адвокат Ліля Гемеджі.

Адвокат також зазначила, що суд не дав закінчити допит її підзахисному Серверу Мустафаєву.

«Зараз ми почали допит по другому колу, після оголошення показів, ми допитуємо у зв’язку із суперечностями, хоча суддя так і не дав закінчити допит Серверу Мустафаєву», – додала адвокат.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і окупованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Фото: Кримська солідарність