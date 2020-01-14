СМИ: Новый авианосец не по карману России

09:15 15.01.2020   Россия

Старый, ненадежный и теперь еще и поврежденный пожаром российский авианосец «Адмирал Кузнецов» вряд ли когда-нибудь вернется на передовую службы российского флота. 

Поэтому власть России рассматривает для него две потенциальные замены. Но «цена вопроса» может сорвать процесс замены еще до начала каких-либо реальных действий, – пишет ghall.com со ссылкой на National Interest. 

«Адмирал Кузнецов» был взят на вооружение в 1990-м году. И с самого начала у судна начали возникать проблемы. Одна из главных слабостей авианосца – это отсутствие катапульт для запуска самолетов. Еще одна – это его движущая сила. Судно работает на паровых турбинах и турбо-котлах под давлением. Трубы судна тоже плохие. «Кузнецов» редко появлялся в море и провел всего лишь шесть патрульных миссий за период с 1991 до 2015 года. Во время миссии в Сирию в 2016-м воздушный флот авианосца потерял два самолета всего за три недели. До конца 2018 года Москва планировала продлить жизнь «Кузнецова» и других боевых кораблей, которые остались с 1980-х годов, чтобы выиграть время для постройки новых судов. Но в октябре того же года авианосец получил серьезные повреждения из-за пожара, который охватил его на ремонтной верфи в Росляково. 

Российские судостроители предложили два решения для теоретической замены «Кузнецова». «Невское конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге выступило с проектом судна «Ламантин» весом 90 тысяч тонн. Оно сможет разместить на борту до 60 самолетов. Это примерно вдвое больше, чем мог нести «Кузнецов». Миниатюрная модель «Ламантина» была представлена на военной выставке в Санкт-Петербурге в 2019 году. 

Альтернативной выступает судно под названием «Шторм». Это масштабная разработка от «Кирилловского государственного научного центра». Этот авианосец теоретически может разместить на борту до 90 самолетов. Таким образом, его возможности могли бы сравниться с «суперавианосцами» ВМС США. 

Издание пишет, что президент России Владимир Путин рассматривал предложенные модели авианосцев в начале 2020 года. Но хоть новый плавучий гигант остается в списке желаемого оборудования ВМС России, его построение будет стоить много миллиардов долларов, не говоря уже о создании воздушного флота для базирования на его борту. Это может заставить Путина и Кремль поставить свои планы на паузу. «Цена разработки и построения может превысить возможности военного бюджета страны», – писало The Barents Observer.



Ще на цю тему:

19:15 13.01.2020
Российский ракетный крейсер зашел в Средиземное море
09:20 09.01.2020
Гидрографы Каспийской флотилии в 10 раз увеличат площадь освоенных районов Каспийского моря
10:41 08.01.2020
Российские большие десантные корабли – большие проблемы ВМФ РФ
08:01 06.01.2020
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибув до Стамбула
08:41 02.01.2020
Черноморский флот РФ: российская эскадра в Средиземном море насчитывает 10 кораблей
20:30 27.12.2019
В состав ВМФ России в 2019 году приняты 19 боевых кораблей и судов
16:15 27.12.2019
Боевые корабли Балтийского флота прибыли в Иран
14:15 25.12.2019
В 2020 году в состав ВМФ России получит 14 боевых кораблей и 3 подводные лодки – Шойгу
19:01 24.12.2019
До Чорного моря увійшов російський крейсер
17:30 19.12.2019
Збитки від пожежі на кораблі «Адмірал Кузнецов» склали півтора мільярда доларів
17:15 19.12.2019
В США заявили, что знают, какие задачи выполняют российские подлодки в Средиземном море
13:45 19.12.2019
ВМФ России получит в 2019 году пять кораблей с "Калибрами"
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка танкистов
11:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров подразделений
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 14.01.2020
Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі"
20:15 13.01.2020
Греция выставит на продажу свои порты
12:00 13.01.2020
Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
14:00 09.01.2020
Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:15 15.01.2020
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
09:45 14.01.2020
Саакашвілі в Грузії запідозрили у спробі повалення влади: МВС зробило заяву
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
09:45 13.01.2020
ЦВК невизнаної Абхазії назвала дату перевиборів президента на тлі протестів
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 15.01.2020
Разыскиваемый Молдовой соратник олигарха Плахотнюка скрывается в Румынии
08:45 14.01.2020
Держдеп США ввів санкції проти олігарха та екслідера Демпартії Молдови
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
Всі новини країни
Россия Россия
17:15 15.01.2020
Росія є найбільшою загрозою для ЄС – резолюція Європарламенту
16:15 15.01.2020
Уряд Росії пішов у відставку
15:30 15.01.2020
Арбитражный суд приступает к судебному разбирательству по иску МО к "Пелле" на 2,93 млрд
14:45 15.01.2020
В порту Махачкалы загорелся иранский танкер
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
Всі новини країни
Турция Турция
18:20 15.01.2020
Минобороны Турции назвало сроки полного введения С-400 в строй
16:45 15.01.2020
Доходы от эксплуатации канала «Стамбул» достигнут $1 млрд в год
18:45 14.01.2020
Турецька ракета Gökdoğan успішно завершила випробування
10:45 14.01.2020
Уряд Туреччини очікує на зростання прибутків на рівні близько 60 млрд доларів США за 20 років
Всі новини країни
Украина Украина
18:40 15.01.2020
Порушення прав кримських татар: Human Rights заявляє про судилища і катування
18:00 15.01.2020
Бывший мэр Красноперекопска может "сесть" на 10 лет
17:00 15.01.2020
Ryanair выполнил первый рейс в Херсон из Катовице
16:30 15.01.2020
На Херсонщині для кримчан спростили доступ до адмінпослуг
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд