Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької Республіки".

За його ухвалення проголосували 335 народних депутатів, повідомляє Укрінформ.

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про співробітництво у сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької Республіки, підписану 3 листопада 2018 року в м. Стамбулі, яка набирає чинності з моменту одержання останнього письмового повідомлення, яким Сторони інформують одна одну дипломатичними каналами про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Водночас, з набранням чинності цією Угодою Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво, яку було підписано 14 листопада 2002 року, та Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про погодження списку проєктів, до яких застосовуються положення статті 2 Угоди між Кабміном і урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року, який було підписано 22 грудня 2011 року, припиняють дію.