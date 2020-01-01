На российской военной базе в Армении в рамках плановой подготовки начались сборы с командирами батальонов (дивизионов), рот и их заместителями.

На первом этапе военнослужащие освоят современные методики управления подразделениями и основные нормативы по основным предметам боевой подготовки, пишет пресс-служба МО России.

В ходе второго практического этапа офицерам продемонстрируют розыгрыш двустороннего ротного тактического учения на полигонах Камхуд и Алагяз с применением сил и средств авиации и войск противовоздушной обороны. Действия мотострелковых подразделений будут проведены в едином замысле дня огня с учетом исторического и современного боевого опыта.

В командирских сборах принимают участие более 100 офицеров, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

Помимо этого сообщается, что молодые летчики оперативно-тактической авиации российской авиационной военной базы в Армении в ходе планового летно-тактического учения выполнили перехват воздушных целей условного противника в сложных метеоусловиях.

Летчики на истребителях МиГ-29 парами и звеньями отработали действия в воздухе с элементами сложного пилотирования по перехвату скоростных целей, имитирующих самолеты условного противника.

Летчики во взаимодействии с подразделениями войск противовоздушной обороны выполнили учебные и боевые задачи по перехвату самолетов условного противника, крылатых ракет, а также отработали действия при принудительной посадке самолетов нарушителей на военный аэродром.