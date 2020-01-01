Личный состав противотанкового подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках программы боевой подготовки приступил к практическому обучению на противотанковых ракетных комплексах (ПТРК) «Штурм-С».

Боевые расчеты с применением ПТРК на базе многоцелевого тягача легкобронированного (МТЛБ) проводят интенсивные тренировки по стрельбе и управлению огнем на полигонах Нагвалоу и Цабал, пишет пресс-служба Минобороны России.

На тактико-специальных занятиях в условиях горной местности и побережья военнослужащие совершенствуют навыки по выбору и оборудованию позиций, выполняют нормативы по развертыванию комплексов с выполнением стрельбы.

На начальном этапе подготовки военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и возможности комплекса «Штурм-С».

На завершающем этапе подготовки в апреле текущего года военнослужащие противотанкового подразделения выполнят боевые стрельбы на полигоне Майкопский в Адыгее. Расчетам ПТРК «Штурм-С» предстоит поразить мишени, имитирующие танки и другую бронетехнику условного противника, на дальностях до 2,5 км.

По информации пресс-службы МО РФ в 2019 году связисты российской военной базы в Абхазии провели около 200 специальных учений по организации современных видов связи в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.

В рамках мероприятий боевой подготовки военнослужащие ежедневно обеспечивали командование военного соединения и штабы подразделений связью на расстояниях до 1 тыс. км. Все учения осуществлялись в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Особое внимание уделялось применению военнослужащими мобильных комплексов видеоконференцсвязи для обмена данными между абонентами в режиме реального времени.

Кроме того, личный состав выполнил нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи.

Все задачи выполнялись в полной экипировке со штатным вооружением, с применением современных образцов военной и специальной техники связи.