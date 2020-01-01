Дев’ять підприємств «Укроборонпрому» виставлено на приватизацію
|11:30 15.01.2020
|Украина
Фонд держмайна планує продати дев’ять об’єктів малої приватизації, органом управління яких є держконцерн «Укроборонпром».
Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на газету «Відомості приватизації».
Як повідомляється, фонд планує продати 100% акцій ПАТ «Херсонський завод «Судмаш», статутний капітал якого становить 67,235 млн грн, а також комплекси восьми оборонних підприємств.
До списку входять «Вінницький авіаційний завод «ВІАЗ», «Запорізький автомобільний ремонтний завод», «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», Держпідприємство «171 Чернігівський ремонтний завод», «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння», «Харківський завод транспортного устаткування». А також два київські підприємства – «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» і ДП «Укроборонресурси».
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