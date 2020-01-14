В Крыму утвердили режим работы водохранилищ

11:00 15.01.2020   Крым

Водохранилища аннексированного полуострова заполнены максимум на 39%. 

Об этом РИА Новости сообщили в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации оккупированного Крыма . 

В связи с этим  утверждены режимы работы водохранилищ естественного стока на 2020 год и наливных водохранилищ на январь-февраль 2020 года. 

"По состоянию на 14 января 2020 года объем наполнения наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,6 миллионов кубометров или 30% от проектного объема. Водохранилища естественного стока заполнены на 39%", - сообщили изданию в Госкомводхозе, уточнив, что необходимый годовой объем воды для нужд региона составляет 900 миллионов кубометров. 

Кроме того, в ведомстве сообщили, что водоснабжение Центрального, Западного и Северного Крыма осуществляется из подземных источников, дебет которых условно постоянен и от погоды не зависит. 

Проблемы существуют на ЮБК, в городском округе Симферополь, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и частично в Кировском районах, где источником питьевой воды являются реки. 

"Наполнение водохранилищ зависит напрямую от водности рек, погодных условий и осадков. По данным наблюдений за сентябрь-ноябрь 2019 года объемы притоков в водные объекты значительно меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года", - рассказал в Госкомводхозе. 

Согласно расчетам специалистов, той воды, которая есть водохранилищах на сегодняшний день, хватит до конца отопительного сезона 2019-2020.



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