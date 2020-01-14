В 2019 году перевозки металлопродукции по Днепру выросли на треть
|10:45 15.01.2020
|Украина
В 2019 году украинские металлурги увеличили перевозки металлопродукции по Днепру на 32,9% по сравнению с 2018 годом - до 1,7 млн тонн.
Об этом сообщает ЦТС ссылаясь на статистику Речной информационной службы.
Всего за 2019 год грузовые перевозки по Днепру выросли на 19% по сравнению с 2018 годом - до 11,8 млн тонн.
Увеличению речных перевозок металлопродукции могло поспособствовать продление навигации до конца 2019 года.
Отмечается, что комбинат "Запорожсталь" в 2019 году нарастил отгрузку металлопродукции через Запорожский речной порт на 36% по сравнению с прошлым годом - до 905 тыс тонн.
Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2019 года по реке Днепр было перевезено 10799,2 тыс тонн грузов, что на 19,15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда по реке прошло 9063,1 тыс тонн грузов.
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