Керченский судостроительный завод "Залив" подтвердил техническую готовность построить два универсальных десантных корабля (УДК) для ВМФ России.

Об этом ТАСС во вторник, 14 января, сообщили в пресс-службе завода.

"ООО "Судостроительный завод "Залив" обладает необходимым оснащением и техническими возможностями для строительства кораблей подобного класса и назначения", - сказали в пресс-службе "Залива", отвечая на соответствующий вопрос.

В пресс-службе отметили, что завод обладает крупнейшим в стране сухим доком, что ранее позволило "Заливу" построить такие крупнотоннажные суда, как супертанкеры типа "Крым" и "Победа", а также первый в мире атомный лихтеровоз "Севморпуть".

В оборонно-промышленном комплексе сообщил, что закладку первых двух вертолетоносцев для ВМФ России приурочат к 75-летию Победы. Источник добавил, что в феврале между Минобороны и "Заливом" планируется подписать соответствующий контракт.

Ранее сообщалось, что корабли получат названия "Севастополь" и "Владивосток". Ранее такие названия были присвоены двум вертолетоносцам типа "Мистраль", заказанным у Франции.