Судостроительный завод "Залив" подтвердил готовность построить вертолетоносцы для ВМФ РФ
|10:30 15.01.2020
|Крым
Керченский судостроительный завод "Залив" подтвердил техническую готовность построить два универсальных десантных корабля (УДК) для ВМФ России.
Об этом ТАСС во вторник, 14 января, сообщили в пресс-службе завода.
"ООО "Судостроительный завод "Залив" обладает необходимым оснащением и техническими возможностями для строительства кораблей подобного класса и назначения", - сказали в пресс-службе "Залива", отвечая на соответствующий вопрос.
В пресс-службе отметили, что завод обладает крупнейшим в стране сухим доком, что ранее позволило "Заливу" построить такие крупнотоннажные суда, как супертанкеры типа "Крым" и "Победа", а также первый в мире атомный лихтеровоз "Севморпуть".
В оборонно-промышленном комплексе сообщил, что закладку первых двух вертолетоносцев для ВМФ России приурочат к 75-летию Победы. Источник добавил, что в феврале между Минобороны и "Заливом" планируется подписать соответствующий контракт.
Ранее сообщалось, что корабли получат названия "Севастополь" и "Владивосток". Ранее такие названия были присвоены двум вертолетоносцам типа "Мистраль", заказанным у Франции.
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