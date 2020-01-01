«Верховний суд» окупованого Криму залишив без задоволення апеляційну скаргу на постанову «Ялтинського міського суду» про адміністративне правопорушення відносно фірми «Меандр» з Санкт-Петербурга, яка при «реконструкції» Воронцовського палацу в Алупці допустила намокання стелі, стін і меблів пам'ятника архітектури.

Відповідне рішення 13 січня ухвалив «суддя» Володимир Агін, повідомляється на сайті «Верховного суду Криму», пише Центр журналістських розслідувань.

Раніше «Ялтинський міськсуд» ухвалив рішення оштрафувати на 500 тис. рублів ТОВ «Меандр» за ст.7.13 КоАП РФ (порушення вимог законодавства про охорону об’єктів культурної спадщини) за те, що в ході «реконструкції» Воронцовського палацу в Алупці, фірма допустила намокання стелі, стін і меблів пам’ятника архітектури під час сильної зливи.

Як пише видання «Кримський процес», в ході засідання в «Верховному суді Криму» представник ТОВ «Меандр» Євген Соломатін заявив, що «суд» першої інстанції не вивчав представлених доказів, а переписав дані з протоколу про адміністративне правопорушення. За його словами, в тому, що трапилося винні складні погодні умови і Главк МНС, який не попереджав про погіршення погоди. Соломатін відзначив, що після демонтажу старого даху палацу, робочі накрили об’єкт будівельної плівкою, яка не витримала сильних поривів вітру та зливи. Захисник також попросив врахувати, що наслідки намокання фірмою були усунені.

Заслухавши думку захисту, «суддя» Агін ухвалив рішення залишити в силі рішення «суду» першої інстанції, відповідно до якого ТОВ «Меандр» зобов’язане сплатити адміністративний штраф в розмірі 500 тис. рублів.

За інформацією Дирекції Алупкінського палацово-паркового музею-заповідника, 7 червня 2019 року ураганний вітер зірвав тимчасовий дах у Воронцовському палаці, в результаті чого злива затопила частину кімнат, намокли стіни на першому і другому поверсі будівлі. У зв’язку з цим адміністрація музею на кілька днів закрила для відвідування парадні зали палацу.

4 грудня 2019 року «міністр культури Республіки Крим» Аріна Новосельська повідомила, що в рамках федеральної цільової програми «Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та м.Севастополя до 2022 року» ведуться роботи по збереженню об’єктів культурної спадщини «Ханський палац» і «Комплекс споруд Воронцовського палацу».

«По об’єкту культурної спадщини «Комплекс споруд Воронцовського палацу» Алупкінського палацово-паркового музею-заповідника між Державною казенною установою Республіки Крим «Кримнаследие» і ТОВ «Меандр» укладено контракт на проведення ремонтно-реставраційних робіт на суму понад 367 млн рублів, з терміном закінчення контракту – 2022 рік», – сказала Новосельська.