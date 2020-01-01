Посол України в Сполучених Штатат Америки Володимир Єльченко заявив, що США можуть надати Україні більше мільярда доларів допомоги.

Про це він заявив під час брифінгу, передає ZN,UA.

За його словами, 250 млн доларів вже виділено, ще 50 млн доларів виділять в разі виконання певних умов при виконанні першої частини і ще майже 50 млн - залишки попередніх років.

"Загалом на 2020 рік передбачено виділення на суму 250 млн доларів з боку Пентагону і ще майже 450 млн доларів по лінії Держдепу США - це вже економічна допомога. Все у нас виходить, що загальна допомога з боку США 698 млн доларів і чисто військова допомога - 365 млн доларів, - сказав Єльченко.

Також він додав, що загальна сума на цей рік - понад 1 млрд доларів.

Як повідомлялося, 21 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.

У грудні Міністерство оборони України уклало контракт на поставку другої партії американських ПТРК Javelin. У 2018 році США продали Україні 37 протитанкових комплексів і більше 200 ракет до них.

З 2014 року США поставили в Україну близько 400 одиниць озброєнь і військової техніки і 9,5 тисяч одиниць інших приладів і техніки в рамках військової допомоги.