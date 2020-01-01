Бывшая дача Ахметова под Ялтой продана структуре «Газпрома»

08:45 15.01.2020   Крым

ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» выкупило у оккупационных властей Крыма комплекс объектов недвижимости «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой». 

Договор заключён с ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», пишет Новый Севастополь.

«Дирекция, которая подведомственна минимущества республики, уточняет, что аукцион по продаже имущества был в начале декабря признан несостоявшимся, поскольку поступила только одна заявка на участие – от ООО «ЭТЦ в Парковом». Она соответствовала условиям торгов, поэтому договор заключен с этой компанией», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответ, предоставленный редакции на официальный запрос.

Начальная стоимость лота составляла 1,98 млрд рублей.

Единственным владельцем ООО «ЭТЦ в Парковом» выступает ООО «Рисско», которое, по данным на март текущего года, полностью принадлежит ООО «Газпром добыча Оренбург».

Проданный комплекс площадью более 2 га расположен в 23 км от Ялты. Это усадьба, которая была построена в начале XX века государственным деятелем Яковом Жуковским. В 2004 году её приобрела компания украинского олигарха Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент», а затем его же компания Starvista Limited. В 2014 году комплекс был национализирован крымскими властями.



Ще на цю тему:

20:15 14.01.2020
ЖД-сообщение через «крымский мост» оккупантов собирает кровавую жатву
19:30 14.01.2020
Справу щодо ексзаступника командира севастопольського "Беркуту" передали до суду
13:30 14.01.2020
В оккупированном Крыму продолжают надувать «туристический пузырь»
12:30 14.01.2020
ФСБшники обнаружили «схрон» патронов и гранат в Ленинском районе
16:15 13.01.2020
Оккупационные власти Крыма продолжают надувать «туристический пузырь»
11:40 13.01.2020
Оккупанты жалуются на катастрофическую не хватает машин «скорой помощи»
14:01 10.01.2020
«Крымские морские порты» начали массовые сокращения
12:01 10.01.2020
На адмінкордоні з Кримом затримали учасника окупації півострова
11:41 10.01.2020
Близько 4 тисяч переселенців гостро потребують житла – заступник міністра
20:50 09.01.2020
Прокуратура АРК сообщила о подозрении главе российской компании из-за добычи песка у берегов Крыма
12:20 09.01.2020
На контроле Госпогранслужбы Украины более четырех тысяч человек из-за посещения Крыма
12:41 08.01.2020
Глава оккупационного режима Крыма озвучил «туристический рекорд» — 7,43 млн. «туристов»
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка танкистов
11:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров подразделений
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 14.01.2020
Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі"
20:15 13.01.2020
Греция выставит на продажу свои порты
12:00 13.01.2020
Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
14:00 09.01.2020
Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:15 15.01.2020
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
09:45 14.01.2020
Саакашвілі в Грузії запідозрили у спробі повалення влади: МВС зробило заяву
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
09:45 13.01.2020
ЦВК невизнаної Абхазії назвала дату перевиборів президента на тлі протестів
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 15.01.2020
Разыскиваемый Молдовой соратник олигарха Плахотнюка скрывается в Румынии
08:45 14.01.2020
Держдеп США ввів санкції проти олігарха та екслідера Демпартії Молдови
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
Всі новини країни
Россия Россия
17:15 15.01.2020
Росія є найбільшою загрозою для ЄС – резолюція Європарламенту
16:15 15.01.2020
Уряд Росії пішов у відставку
15:30 15.01.2020
Арбитражный суд приступает к судебному разбирательству по иску МО к "Пелле" на 2,93 млрд
14:45 15.01.2020
В порту Махачкалы загорелся иранский танкер
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
Всі новини країни
Турция Турция
18:20 15.01.2020
Минобороны Турции назвало сроки полного введения С-400 в строй
16:45 15.01.2020
Доходы от эксплуатации канала «Стамбул» достигнут $1 млрд в год
18:45 14.01.2020
Турецька ракета Gökdoğan успішно завершила випробування
10:45 14.01.2020
Уряд Туреччини очікує на зростання прибутків на рівні близько 60 млрд доларів США за 20 років
Всі новини країни
Украина Украина
18:40 15.01.2020
Порушення прав кримських татар: Human Rights заявляє про судилища і катування
18:00 15.01.2020
Бывший мэр Красноперекопска может "сесть" на 10 лет
17:00 15.01.2020
Ryanair выполнил первый рейс в Херсон из Катовице
16:30 15.01.2020
На Херсонщині для кримчан спростили доступ до адмінпослуг
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд