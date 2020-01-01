ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» выкупило у оккупационных властей Крыма комплекс объектов недвижимости «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой».

Договор заключён с ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», пишет Новый Севастополь.

«Дирекция, которая подведомственна минимущества республики, уточняет, что аукцион по продаже имущества был в начале декабря признан несостоявшимся, поскольку поступила только одна заявка на участие – от ООО «ЭТЦ в Парковом». Она соответствовала условиям торгов, поэтому договор заключен с этой компанией», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответ, предоставленный редакции на официальный запрос.

Начальная стоимость лота составляла 1,98 млрд рублей.

Единственным владельцем ООО «ЭТЦ в Парковом» выступает ООО «Рисско», которое, по данным на март текущего года, полностью принадлежит ООО «Газпром добыча Оренбург».

Проданный комплекс площадью более 2 га расположен в 23 км от Ялты. Это усадьба, которая была построена в начале XX века государственным деятелем Яковом Жуковским. В 2004 году её приобрела компания украинского олигарха Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент», а затем его же компания Starvista Limited. В 2014 году комплекс был национализирован крымскими властями.