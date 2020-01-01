Порт Новороссийск стал лидером среди морских портов России по грузообороту

08:30 15.01.2020   Россия

Росморречфлот определил пять морских портов, ставших лидерами 2019 года по объёму грузооборота.

 Как отмечается в сообщении агентства, в ТОП-5 вошли порты Новороссийск, Усть-Луга, Восточный, Мурманск и Приморск, пишет sudostroenie.info.

Порт Новороссийск перевалил за год 156,826 млн тонн грузов (+1,3%), порт Усть-Луга – 103,852 млн тонн (+5,2%). В то же время порт Восточный показал результат на уровне 73,54 млн тонн (+6,2%), а порт Мурманск – 61,93 млн тонн (+2%). Замыкает пятёрку лидеров по грузообороту порт Приморск, переваливший 61,024 млн тонн (+14,1%).

По динамике роста лидерами стали порт Махачкала с показателем 4,668 млн тонн (+88,8%) и порт Сабетта с грузооборотом 27,677 млн тонн (+58,7%).



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