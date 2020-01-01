Прокуратура Севастополя обязала школьную администрацию проверять страницы учеников в соцсетях
|08:00 15.01.2020
|Севастополь
Прокуратура Нахимовского района Севастополя проверила исполнение образовательными учреждениями законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Установлены нарушения в средней образовательной школе № 31 и гимназии № 5, пишет Новый Севастополь.
«Профилактическая работа с учащимися по формированию законопослушного поведения, а также по изучению социальных сетей несовершеннолетних в учебных заведениях надлежащим образом не проводится», - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Там отметили, что по результатам проверки надзорное ведомство внесло директорам образовательных учреждений представления, которые рассмотрены и удовлетворены.
Администрации школ приняли меры к устранению выявленных нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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