Прокуратура Севастополя обязала школьную администрацию проверять страницы учеников в соцсетях

08:00 15.01.2020   Севастополь

Прокуратура Нахимовского района Севастополя проверила исполнение образовательными учреждениями законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Установлены нарушения в средней образовательной школе № 31 и гимназии № 5, пишет Новый Севастополь.

«Профилактическая работа с учащимися по формированию законопослушного поведения, а также по изучению социальных сетей несовершеннолетних в учебных заведениях надлежащим образом не проводится», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Там отметили, что по результатам проверки надзорное ведомство внесло директорам образовательных учреждений представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Администрации школ приняли меры к устранению выявленных нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



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