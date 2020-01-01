Прокуратура Нахимовского района Севастополя проверила исполнение образовательными учреждениями законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Установлены нарушения в средней образовательной школе № 31 и гимназии № 5, пишет Новый Севастополь.

«Профилактическая работа с учащимися по формированию законопослушного поведения, а также по изучению социальных сетей несовершеннолетних в учебных заведениях надлежащим образом не проводится», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Там отметили, что по результатам проверки надзорное ведомство внесло директорам образовательных учреждений представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Администрации школ приняли меры к устранению выявленных нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.