Україна готова відправити 20 військових на підтримку місії НАТО в Іраку - Кулеба

20:59 14.01.2020   Украина

Україна повідомила НАТО про готовність стати операційним партнером Альянсу в Іраку.

Про це йшлося на зустрічі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби із заступником генерального секретаря НАТО з питань операцій Джоном Манзою у штаб-квартирі НАТО, повідомляє Урядовий портал, передає Укрінформ.

"Я поінформував заступника генсека, що в України є план відправити 20 військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як Альянс відновить її роботу. Запрошення стати операційним партнером місії Альянсу в Іраку свідчить про визнання цінності українського військового досвіду та професіоналізму", - розповів Кулеба.

Реагуючи на повідомлення української сторони, заступник генсека НАТО відзначив, що для Альянсу дуже важлива участь України у місії в Іраку.

Сторони погодили наступні спільні кроки із запровадження нового підходу НАТО "Один партнер - одна програма", обговорили перспективи ухвалення стратегії національної безпеки України та подальшої розробки стратегічних документів на її виконання.

Кулеба також поінформував колегу про роботу з метою ухвалення парламентом необхідних законів у сфері безпеки та оборони, зокрема про закон щодо реформи СБУ.

Україна брала участь у тренувальній місії НАТО в Іраку з 2006 року. Це спільні навчання країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, збройних сил Іраку та країн-партнерів НАТО. Українські офіцери працювали військовими радниками в Національному оперативному центрі Офісу прем'єр-міністра Іраку та Об'єднаному оперативному центрі МВС Іраку, брали активну участь у розробленні оперативних процедур як на тактичному, так і на стратегічному рівнях.

У 2019 році Альянс запропонував Україні продовжити співпрацю – Північноатлантична рада НАТО (ПАР) надала Україні статус потенційного операційного партнера Місії НАТО в Іраку. Україна вже направила НАТО запит, щоб отримати статус повного операційного партнера. Крім того, триває розробка національної нормативної бази участі у цій операції. Загалом у 2020 році планують направити 20 штабних офіцерів для участі в Місії.

Крім того, обговорюється можливість залучення українських військовослужбовців в якості інструкторів програми DEEP в рамках діяльності Місії НАТО в Іраку для підготовки військовослужбовців збройних сил Іраку. Упродовж 12-15 січня відбувається ознайомчий візит керівництва Національного університету оборони Іраку та представників програми НАТО DEEP-Ірак до Національного університету оборони України.



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