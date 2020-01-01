Пропагандист Вишинський знову не з'явився на суд, засідання перенесли на 31 березня, - прокуратура АРК

20:45 14.01.2020   Крым

Слухання справи за підозрою керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського в державній зраді перенесли на 31 березня.

Як інформує Цензор.Нет, про це в Telegram повідомила прокуратура АРК.

"Сьогодні, 14 січня 2020 року, керівник "РИА Новости Україна" вчергове не з'явився в судове засідання", - йдеться в повідомленні.

За словами сторони захисту, його відсутність пов'язана з перебуванням на лікуванні.

Подільський районний суд міста Києва переніс судове засідання на 31.03.2020 року.

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.

7 вересня в рамках обміну його було доставлено в Росію.



Ще на цю тему:

20:01 14.01.2020
У Херсоні Таміла Ташева проведе особистий прийом громадян з тимчасово окупованого Криму
18:01 14.01.2020
Суд в Симферополе удовлетворил ходатайство по судимости крымского журналиста Николая Семены
14:01 14.01.2020
Законопроєкт щодо децентралізації: комітет Ради врахував статус Севастополя
12:15 14.01.2020
У Президента вважають доцільним зберегти особливий статус Севастополя до деокупації
08:15 14.01.2020
Посольство України засуджує Daily Mail за "російський" Крим
13:30 13.01.2020
Прем'єр Польщі: Для нормалізації відносин із Європою Росія має повернути Крим і припинити агресію на Донбасі
09:30 13.01.2020
Севастопольский морской порт останется в собственности города
08:15 13.01.2020
РФ використовує шахрайські схеми, відправляючи судна з Криму в Туреччину
20:21 10.01.2020
«Верховный» оккупант пригрозил укрепить свой морской статус
20:01 10.01.2020
Путін зізнався, що з водопостачанням в анексованому Криму все погано
17:21 10.01.2020
В окупованому Криму проводять перевірку через знесення пам'ятника Леніну
17:01 10.01.2020
Крымская правозащитная группа подвела итоги мониторингов доступности украинских медиа в Крыму
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 14.01.2020
Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі"
20:15 13.01.2020
Греция выставит на продажу свои порты
12:00 13.01.2020
Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
14:00 09.01.2020
Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:45 14.01.2020
Саакашвілі в Грузії запідозрили у спробі повалення влади: МВС зробило заяву
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
09:45 13.01.2020
ЦВК невизнаної Абхазії назвала дату перевиборів президента на тлі протестів
16:21 10.01.2020
Абхазії: прихильники Хаджимби заявили, що учасники протесту захопили зброю в «адміністрації президента»
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:45 14.01.2020
Держдеп США ввів санкції проти олігарха та екслідера Демпартії Молдови
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
Всі новини країни
Россия Россия
20:30 14.01.2020
ЄСПЛ не визнав політичною другу справу щодо компанії ЮКОС
19:45 14.01.2020
У Британії представлять звіт щодо втручання РФ у політику країни
11:45 14.01.2020
Президент Естонії: діалог з РФ важливий, але поступатись принципами не можна
10:30 14.01.2020
Помпео: США відновлюють стратегію стримання Ірану, Росії та Китаю
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 14.01.2020
Турецька ракета Gökdoğan успішно завершила випробування
10:45 14.01.2020
Уряд Туреччини очікує на зростання прибутків на рівні близько 60 млрд доларів США за 20 років
15:30 13.01.2020
Пассажиропоток в аэропортах Стамбула в 2019 году превысил 104 млн
13:45 13.01.2020
На юге Турции началась антитеррористическая операция / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
20:59 14.01.2020
Україна готова відправити 20 військових на підтримку місії НАТО в Іраку - Кулеба
20:45 14.01.2020
Пропагандист Вишинський знову не з'явився на суд, засідання перенесли на 31 березня, - прокуратура АРК
20:15 14.01.2020
ЖД-сообщение через «крымский мост» оккупантов собирает кровавую жатву
20:01 14.01.2020
У Херсоні Таміла Ташева проведе особистий прийом громадян з тимчасово окупованого Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд