ЄСПЛ не визнав політичною другу справу щодо компанії ЮКОС

20:30 14.01.2020   Россия

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) опублікував на своєму сайті у вівторок, 14 січня, рішення за скаргами Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва на кримінальне переслідування по другій справі щодо компанії ЮКОС.

Суд вирішив, що було порушено право на справедливий суд, але переслідування не було політично мотивованим, повідомляє Deutsche Welle.

Таким чином, суд визнав порушення 6, 7 і 8 статей Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Крім того, ЄСПЛ не призначив грошові компенсації Ходорковському і Лебедєву.

Це рішення обумовлено в постанові тим, що "встановлення порушення само собою є достатньою справедливою компенсацією моральної шкоди, заподіяної заявникам".

У свою чергу, Михайло Ходорковський в своєму коментарі наголошує, що заявники не просили грошової компенсації у скарзі.

У другій справі щодо компанії ЮКОС в 2010 році ексглаву компанії Михайла Ходорковського і колишнього керівника МФО "Менатеп" Платона Лебедєва засудили на 14 років позбавлення волі за сукупністю з вироком, винесеним в ході попереднього процесу (за несплату податків).

Друга справа будувалася на звинуваченні в розкраданні 200 мільйонів тонн нафти і спробі легалізації виручки з їхнього продажу. Термін був знижений через апеляцію, а в грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін помилував Ходорковського.

У попередніх рішеннях у справі щодо компанії ЮКОС ЄСПЛ так само не визнавав політичної мотивації, але підтверджував порушення прав заявників на справедливий судовий розгляд. 

 



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