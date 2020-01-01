ЖД-сообщение через «крымский мост» оккупантов собирает кровавую жатву
|20:15 14.01.2020
|Крым
Инцидент с обрушением автомоста на электросети и жд-пути был прелюдией трагедии, которую спешно локализовали. В тот же день 11 января на железной дороге произошло новое ЧП.
Ранее судимый пассажир поезда «Севастополь – Санкт-Петербург» устроил поножовщину в плацкартном вагоне – пострадали двое, сообщает Флот2017.
Как сообщает пресс-служба оккупационной полиции, нетрезвый ранее судимый пассажир поезда «Севастополь – Санкт-Петербург» в плацкартном вагоне нанес ножевые ранения двум попутчикам – парню и девушке. Подозреваемого задержали в районе станции Владиславовка, пострадавшим оказали помощь, девушка после большой кровопотери была госпитализирована.
Полиция выяснила, что житель Воронежской области в возрасте 61 года и нетрезвом виде напал с ножом на 22 летнего жителя Астраханской области и на 18-летнюю жительницу Евпатории. Пострадавшие получили резанные раны ножом. Оккупационная полиция выясняет все подробности происшествия, уточняет обстоятельства.
Но на этом жд-сообщение с оккупированным Крымом не перестало шокировать. Не далее, как 14 января в поезде «Симферополь — Москва» произошло ЧП с жительницей Воронежа – пострадали дети. Об этом сообщила пресс-служба МВД оккупантов.
Жительница Воронежа, находясь в купейном вагоне поезда «Симферополь — Москва» следовала по маршруту со своими детьми: девочками семи лет и десяти месяцев. Семью сопровождал сожитель жительницы Воронежа. Будучи в нетрезвом виде, жительница Воронежа вышла из купе с младшей дочерью и зашвырнула ее на лестницу между этажами пассажирского вагона.
На станции Крымская, Краснодарского края правонарушительница была высажена и доставлена в линейный отдел полиции. Младшая дочь была доставлена в центральную районную больницу, старшая в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
С родителями проводится профилактическая беседа, составлен админпротокол.
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