У Херсоні Таміла Ташева проведе особистий прийом громадян з тимчасово окупованого Криму
|20:01 14.01.2020
|Крым
У понеділок, 20 січня 2020 року, у першій половині дня заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева у приміщені Представництва Президента в АР Крим (м. Херсон, проспект Ушакова, 42) проведе особистий прийом громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України АР Крим або переселилися з неї.
Прийом громадян проводитиметься відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян».
Попередній запис та довідки за телефоном: (0552)49-59-39; безкоштовна «гаряча лінія» 0 800 502 192.
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