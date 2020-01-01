У понеділок, 20 січня 2020 року, у першій половині дня заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева у приміщені Представництва Президента в АР Крим (м. Херсон, проспект Ушакова, 42) проведе особистий прийом громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України АР Крим або переселилися з неї.

Прийом громадян проводитиметься відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян».

Попередній запис та довідки за телефоном: (0552)49-59-39; безкоштовна «гаряча лінія» 0 800 502 192.