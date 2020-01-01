У Британії представлять звіт щодо втручання РФ у політику країни
|19:45 14.01.2020
|Россия
Звіт про ймовірне втручання РФ у британську політику скоріше за все розчарує громадськість, оскільки його висновки не містять чогось незвичайного.
Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Daily Mail, передає День.
"Довгоочікуваний звіт про звинувачення в російському втручанні в британську демократію буде опублікований "за тиждень", заявив сьогодні Джонсон", - йдеться у публікації.
Британський прем’єр наголосив, що громадськість "буде розчарована" даними звіту, оскільки його висновки є "тьмяними" та не містять чогось незвичайного.
"Я випадково прочитав його. Я думаю, що після галасу під час виборчої кампанії люди будуть розчаровані", - заявив Джонсон.
Звіт є результатом 18-місячного розслідування, проведеного парламентським Комітетом з питань розвідки та безпеки.
Ще на цю тему:
«Путін готується до нової агресії проти України», – Каспаров
У МЗС РФ заявили, що президентські поправки в Конституцію України суперечать Мінським угодам
Держдума РФ спростила для громадян України та Білорусі отримання статусу носія російської мови
У МЗС РФ вважають, що вимога видати Цемаха у справі про катастрофу MH17 "суперечить нормам права"
ЄС про "нормандський саміт": РФ має використати свій вплив для виконання Мінських угод