До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього заступника командира севастопольського спецпідрозділу “Беркут”, який підозрюється в державній зраді.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

“Сьогодні, 14 січня 2019 року скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника командира роти міліції особливого призначення „Беркут“ УМВС України в Севастополі. Правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ)”, — йдеться в повідомленні.

Так, ДБР нагадує, що з 27 лютого 2014 року до 20 березня 2014 року правоохоронець, спільно із озброєним підпорядкованим йому особовим складом роти “Беркуту”, організував перевірку документів громадян та їх транспортних засобів на КПВВ “Чонгар” для недопущення на територію АР Крим представників міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ), працівників державних та правоохоронних органів України.

“Метою таких дій було забезпечення безперешкодного проведення нелегітимного референдуму в Криму щодо його відокремлення від України”, — зазначається в повідомленні.

Також, після тимчасової окупації території автономної республіки і міста Севастополя вказану особу було призначено виконуючим обов’язки командира незаконно створеного спеціального муніципального підрозділу міліції “Беркут” в Севастополі.

Нагадаємо, екс-заступнику командира севастопольського “Беркуту” оголосили підозру в держзраді.