У Державному бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику головного управління Державної служби з надзвичайних ситуації в Одеській області через пожежі на кількох об’єктах міста.

«Слідством встановлено, що підозрюваний, будучи службовою особою відповідальною за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, неналежно виконував свої службові обов’язки. У результаті чого у 2017 та 2019 роках на території міста Одеса сталося чотири масштабні пожежі», – йдеться в повідомленні, передає Радіо Свобода.

За даними ДБР, йдеться, зокрема, про пожежі у таборі «Вікторія», в обласному центрі психічного здоров’я, у готелі «Токіо-Стар» та в одеському коледжі.

«Вказані події призвели до загибелі 32 людей, а також спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 4 мільйони 907 тисяч 589 гривень», – йдеться в повідомленні.

Після останньої масштабної пожежі в Одесі з 16-ма загиблими – у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу – був звільнений керівник ГУ ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак.