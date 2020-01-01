Турецька ракета Gökdoğan успішно завершила випробування
|18:45 14.01.2020
|Турция
Турецька ракета Gökdoğan, яка розробляється в рамках національної програми по керованому озброєнню “повітря-повітря”, успішно завершила випробування.
Про це повідомляє Daily Sabah Defense, передає Український мілітарний портал.
Вона одна з двох, що розробляється в рамках розробки турецьких ракет “повітря-повітря”.
Проект розробки ракет Gökdoğan та Bozdoğan розпочався у 2013 році. Він покликаний замінити на озброєні аналогічні боєприпаси для багатоцільових літаків F-16, що перебувають на озброєнні турецької армії.
Gökdoğan розробляється як далекобійна, високоманеврена ракета з тепловізійною головкою самонаведення.
Bozdoğan – це далекобійна, високоманеврина ракета з радіолокаційною головкою самонаведення. Розробка ракети ще триває.
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