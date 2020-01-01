Турецька ракета Gökdoğan, яка розробляється в рамках національної програми по керованому озброєнню “повітря-повітря”, успішно завершила випробування.

Про це повідомляє Daily Sabah Defense, передає Український мілітарний портал.

Вона одна з двох, що розробляється в рамках розробки турецьких ракет “повітря-повітря”.

Проект розробки ракет Gökdoğan та Bozdoğan розпочався у 2013 році. Він покликаний замінити на озброєні аналогічні боєприпаси для багатоцільових літаків F-16, що перебувають на озброєнні турецької армії.

Gökdoğan розробляється як далекобійна, високоманеврена ракета з тепловізійною головкою самонаведення.

Bozdoğan – це далекобійна, високоманеврина ракета з радіолокаційною головкою самонаведення. Розробка ракети ще триває.