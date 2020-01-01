Верховна Рада України звернулася до Ісламської Республіки Іран із закликом визнати свою повну відповідальність за збиття українського літака.

За постанову (реєстраційний номер 2726), якою схвалюється заява Верховної Ради України у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран», проголосували 368 народних депутатів України, повідомляє УНІАН.

«Верховна Рада України очікує на офіційні вибачення Ісламської Республіки Іран за збиття українського літака та загибель його екіпажу та пасажирів, а також закликає Ісламську Республіку Іран визнати свою повну відповідальність», - сказано в заяві.

В документі міститься заклик до світової спільноти та міжнародних організацій підтримати Україну в її наполяганні щодо проведення розслідування, встановлення всіх винних, їхнього належного покарання, повернення тіл загиблих та здійснення іранською стороною всіх компенсаційних виплат.

Також висловлюються співчуття родинам і близьким усіх загиблих та парламентам країн, громадяни яких стали жертвами катастрофи, колективу авіакомпанії МАУ, «у зв’язку із втратою колег, високий професійний рівень яких не викликає жодного сумніву».

ВР наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ірану до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі.

ВР закликає Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) вжити заходів зі своєчасної оцінки ризиків польотів цивільної авіації з метою запобігання подібних трагедій у майбутньому, а також звертається до всіх міжнародних партнерів з пропозицією спільно розробити для цього дієві політичні й технічні механізми.

Верховна Рада звертається до органів державної влади України із закликом повною мірою інформувати суспільство про результати розслідування катастрофи.

8 січня в Ірані розбився літак МАУ, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Літак, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, вилетів з аеропорту о 6.10 за місцевим часом і зник з радарів через кілька хвилин після вильоту.

На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також 82 громадянина Ірану, 63 громадянина Канади, 10 громадян Швеції, четверо громадян Афганістану, троє громадян Німеччини і троє громадян Великої Британії.

11 січня президент Ірану Хасан Роухані офіційно визнав, що український лайнер був збитий «внаслідок ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути до відповідальності винних.



