"Железнодорожный суд" Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и крымского журналиста Николая Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятия судимости с Семены.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Решение об этом должно вступить в силу через 10 календарных суток.

Николай Семена – заслуженный журналист Украины.

В апреле 2016 года сотрудники российской ФСБ провели обыск в его квартире. Позже они заявили, что в отношении журналиста возбуждено уголовное дело из-за его публикации о гражданской блокаде полуострова.

Этот материал, опубликованный на сайте Крым.Реалии в рубрике «Мнения», российские следователи посчитали призывом к нарушению территориальной целостности России (публичные призывы к нарушении территориальной целостности России (статья 280.1 УК России).

22 сентября 2017 года "Железнодорожный районный суд" Симферополя приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В декабре того же года "Верховный суд" Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семене приговор.