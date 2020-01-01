Суд в Симферополе удовлетворил ходатайство по судимости крымского журналиста Николая Семены
|18:01 14.01.2020
|Крым
"Железнодорожный суд" Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и крымского журналиста Николая Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятия судимости с Семены.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
Решение об этом должно вступить в силу через 10 календарных суток.
Николай Семена – заслуженный журналист Украины.
В апреле 2016 года сотрудники российской ФСБ провели обыск в его квартире. Позже они заявили, что в отношении журналиста возбуждено уголовное дело из-за его публикации о гражданской блокаде полуострова.
Этот материал, опубликованный на сайте Крым.Реалии в рубрике «Мнения», российские следователи посчитали призывом к нарушению территориальной целостности России (публичные призывы к нарушении территориальной целостности России (статья 280.1 УК России).
22 сентября 2017 года "Железнодорожный районный суд" Симферополя приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.
В декабре того же года "Верховный суд" Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.
Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семене приговор.
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