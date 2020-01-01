Военнослужащие противодиверсионных сил Черноморского флота РФ провели подводные стрельбы из стрелкового оружия.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ, передает Крым Информ.

В качестве подводных мишеней использовались ростовые макеты, имитирующие водолазов условного противника.

«Экипажи противодиверсионных катеров типа «Грачонок» и патрульных катеров типа «Раптор» отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной и противодиверсионной защите и провели учения по борьбе за живучесть катеров. Также бойцы подразделения ПДСС отработали водолазные спуски с элементами подводного ориентирования в дневное и ночное время, а также провели тренировки по оказанию помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести», - добавили в отделе информобеспечения.