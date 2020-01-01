Бойцы противодиверсионных сил ЧФ РФ провели подводные стрельбы
|17:45 14.01.2020
|Крым
Военнослужащие противодиверсионных сил Черноморского флота РФ провели подводные стрельбы из стрелкового оружия.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ, передает Крым Информ.
В качестве подводных мишеней использовались ростовые макеты, имитирующие водолазов условного противника.
«Экипажи противодиверсионных катеров типа «Грачонок» и патрульных катеров типа «Раптор» отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной и противодиверсионной защите и провели учения по борьбе за живучесть катеров. Также бойцы подразделения ПДСС отработали водолазные спуски с элементами подводного ориентирования в дневное и ночное время, а также провели тренировки по оказанию помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести», - добавили в отделе информобеспечения.
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