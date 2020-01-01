Пресс-служба оккупационной ФСБ сообщает, что с 13 декабря прошлого года приказ ФСБ РФ «Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим» изменен.

Изменения коснулись пограничного режима на части побережья оккупированного Крыма, повідомляє Флот2017.

Пограничный режим отменен на следующей территории:

— мыс Фиолент — мыс Айя — надводный камень у мыса Сарыч (с координатами 44°23′07″ северной широты, 33°44′28″ восточной долготы) — мыс Николая — мыс Троицы;

— мыс Прибойный — мыс Тарханкут;

— мыс Урет — точка к северо-западу от мыса Евпаторийского (с координатами 45°12′12″ северной широты, 33°08′48″ восточной долготы);

— мыс Евпаторийский — мыс Лукулл — мыс Херсонес;

— мыс Опасный — мыс Айтодор — мыс Аю-Даг;

— мыс Чикен — мыс Меганом;

— мыс Толстый — мыс Киик-Атлама — мыс Чауда;

— мыс к востоку от мыса Чауда (с координатами 45°00′46″ северной широты, 35°57′19″ восточной долготы) — скалы Корабль-Камень — мыс Кыз-Аул.

С отменой в указанных участках акватории пограничного режима значительно упростился выход в море рыбаков и прогулочных катеров.

Ранее для выхода в море было необходимо предварительное уведомление контрразведки: цель, время, место отхода и возврата. По нормам оккупационного законодательства о выходе в море лодки необходимо предупреждать пограничников за 2 часа.

Выход в море ночью возможен только при наличии специального передатчика, который позволяет пограничникам-фсбшникам контролировать перемещение судна.