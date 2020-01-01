Оккупанты неожиданно отменили «пограничный режим» на отдельных участках побережья Крыма

17:30 14.01.2020   Крым

Пресс-служба оккупационной ФСБ сообщает, что с 13 декабря прошлого года приказ ФСБ РФ «Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим» изменен.

Изменения коснулись пограничного режима на части побережья оккупированного Крыма, повідомляє Флот2017.

Пограничный режим отменен на следующей территории:

— мыс Фиолент — мыс Айя — надводный камень у мыса Сарыч (с координатами 44°23′07″ северной широты, 33°44′28″ восточной долготы) — мыс Николая — мыс Троицы;

— мыс Прибойный — мыс Тарханкут;

— мыс Урет — точка к северо-западу от мыса Евпаторийского (с координатами 45°12′12″ северной широты, 33°08′48″ восточной долготы);

— мыс Евпаторийский — мыс Лукулл — мыс Херсонес;

— мыс Опасный — мыс Айтодор — мыс Аю-Даг;

— мыс Чикен — мыс Меганом;

— мыс Толстый — мыс Киик-Атлама — мыс Чауда;

— мыс к востоку от мыса Чауда (с координатами 45°00′46″ северной широты, 35°57′19″ восточной долготы) — скалы Корабль-Камень — мыс Кыз-Аул.

С отменой в указанных участках акватории пограничного режима значительно упростился выход в море рыбаков и прогулочных катеров.

Ранее для выхода в море было необходимо предварительное уведомление контрразведки: цель, время, место отхода и возврата. По нормам оккупационного законодательства о выходе в море лодки необходимо предупреждать пограничников за 2 часа.

Выход в море ночью возможен только при наличии специального передатчика, который позволяет пограничникам-фсбшникам контролировать перемещение судна.



Ще на цю тему:

17:45 14.01.2020
Бойцы противодиверсионных сил ЧФ РФ провели подводные стрельбы
14:21 14.01.2020
Фрегат Черноморского флота России провел учения ПВО в Средиземном море
11:15 14.01.2020
Оккупанты рассказали о планах закладки двух УДК к юбилею Победы
11:01 14.01.2020
Противолодочный корабль оккупантов устроил слежку за субмариной «противника»
10:15 14.01.2020
Росія утилізує протичовновий корабель “Керч”
17:45 13.01.2020
Армейский корпус ЧФ проводит учения на полигоне под Симферополем
08:00 13.01.2020
Патрульный корабль ЧФ отработал зенитные и артиллерийские стрельбы
20:41 10.01.2020
Представлено проект російського вертольотоносця
20:10 09.01.2020
Путин призвал увеличить долю современных вооружений в ВМФ до 70%
20:10 09.01.2020
После трех лет простоя флагман ЧФ оккупантов "Москва" может выйти в море
12:00 09.01.2020
Як Росія переозброює окупаційний флот в Криму
19:01 08.01.2020
Російський корабель-розвідник "крутився" поблизу Азовського узбережжя
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 14.01.2020
Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі"
20:15 13.01.2020
Греция выставит на продажу свои порты
12:00 13.01.2020
Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
14:00 09.01.2020
Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:45 14.01.2020
Саакашвілі в Грузії запідозрили у спробі повалення влади: МВС зробило заяву
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
09:45 13.01.2020
ЦВК невизнаної Абхазії назвала дату перевиборів президента на тлі протестів
16:21 10.01.2020
Абхазії: прихильники Хаджимби заявили, що учасники протесту захопили зброю в «адміністрації президента»
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:45 14.01.2020
Держдеп США ввів санкції проти олігарха та екслідера Демпартії Молдови
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
Всі новини країни
Россия Россия
20:30 14.01.2020
ЄСПЛ не визнав політичною другу справу щодо компанії ЮКОС
19:45 14.01.2020
У Британії представлять звіт щодо втручання РФ у політику країни
11:45 14.01.2020
Президент Естонії: діалог з РФ важливий, але поступатись принципами не можна
10:30 14.01.2020
Помпео: США відновлюють стратегію стримання Ірану, Росії та Китаю
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 14.01.2020
Турецька ракета Gökdoğan успішно завершила випробування
10:45 14.01.2020
Уряд Туреччини очікує на зростання прибутків на рівні близько 60 млрд доларів США за 20 років
15:30 13.01.2020
Пассажиропоток в аэропортах Стамбула в 2019 году превысил 104 млн
13:45 13.01.2020
На юге Турции началась антитеррористическая операция / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
20:59 14.01.2020
Україна готова відправити 20 військових на підтримку місії НАТО в Іраку - Кулеба
20:45 14.01.2020
Пропагандист Вишинський знову не з'явився на суд, засідання перенесли на 31 березня, - прокуратура АРК
20:15 14.01.2020
ЖД-сообщение через «крымский мост» оккупантов собирает кровавую жатву
20:01 14.01.2020
У Херсоні Таміла Ташева проведе особистий прийом громадян з тимчасово окупованого Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд