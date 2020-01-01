Фигурантов "дела крымских мусульман" Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук в СИЗО №3 г. Новочеркасск Ростовской области (РФ) поместили в спецблок.

Об этом Крымской правозащитной группы сообщила супруга Вадима Сирука Анна Богачева.

Причины ужесточения режима содержания Анне Богачевой неизвестны.

Напомним, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября 2019 года приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».

Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.