Фигурантов "дела крымских мусульман" поместили в спецблок
|17:01 14.01.2020
|Крым
Фигурантов "дела крымских мусульман" Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук в СИЗО №3 г. Новочеркасск Ростовской области (РФ) поместили в спецблок.
Об этом Крымской правозащитной группы сообщила супруга Вадима Сирука Анна Богачева.
Причины ужесточения режима содержания Анне Богачевой неизвестны.
Напомним, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября 2019 года приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».
Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.
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