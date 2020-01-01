SkyUp відкриє 4 нові рейси з України в Італію

16:21 14.01.2020   Украина

Авіакомпанія SkyUp навесні відкриє чотири нових рейси з Києва та Львова до італійських міст, куди раніше курсували літаки лоукост-перевізника Ernest Airlines, що зупинив польоти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

З 29 березня SkyUp запустить рейс Київ-Болонья. Він буде виконуватися тричі на тиждень по вівторках, четвергах і неділях. Переліт в одну сторону по безбагажному тарифу коштує від 1530 грн.

В цей же день авіаперевізник запустить маршрут Львів-Рим, який також буде обслуговуватися три рази на тиждень по вівторках, четвергах і неділях. Мінімальна ціна авіаквитків - від 1390 грн в одну сторону.

30 березня SkyUp відкриє рейси зі Львова до Бергамо і Неаполя з частотою два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. Авіаквитки Львів-Бергамо коштують від 1390 грн в одну сторону, авіаквитки Львів-Неаполь - від 1150 грн в одну сторону.

Ernest Airlines припинив польоти 11 січня 2020 року через рішення італійської авіавлади ENAC про призупинення ліцензії лоукостера. Авіакомпанія літала зі Львова в Бергамо, Рим, Неаполь, Венецію, з Києва в Бергамо, Болонью, Рим, Неаполь, Мілан, Геную, з Одеси в Рим, з Харкова в Мілан і Рим.



Ще на цю тему:

11:01 10.01.2020
Украинская авиакомпания запускает новый рейс из Одессы в Афины
15:15 24.12.2019
Одесский аэропорт со среды переводит в новый терминал еще пять авиакомпаний
19:45 16.12.2019
Український лоукостер запустить рейси з Харкова до Грузії, Ізраїлю та Болгарії
11:30 16.12.2019
Лоукостер Ernest приостанавливает рейсы в один из аэропортов Украины
17:15 04.12.2019
Трьом українським авіакомпаніям дозволили відкрити нові рейси
20:30 02.12.2019
Авіакомпанія "Роза вітрів" відкриває нові рейси з Івано-Франківська до Києва, Дніпра та Отопені
10:01 02.12.2019
Польська авіакомпанія LOT запустить рейси в Івано-Франківськ
09:15 20.11.2019
Через Україну стали частіше літати: кількість транзитних рейсів збільшилася майже на 60%
17:01 14.11.2019
Ryanair відкриває третій рейс з Херсона до Європи
18:00 13.11.2019
"Мотор Сич" прекратила рейсы из Киева в Одессу, Львов и Ужгород
16:01 12.11.2019
У Гончарука сказали, коли подешевшають авіаквитки в Україні
14:30 08.11.2019
МАУ закриває рейс Київ-Краків
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 14.01.2020
Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі"
20:15 13.01.2020
Греция выставит на продажу свои порты
12:00 13.01.2020
Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
14:00 09.01.2020
Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:45 14.01.2020
Саакашвілі в Грузії запідозрили у спробі повалення влади: МВС зробило заяву
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
09:45 13.01.2020
ЦВК невизнаної Абхазії назвала дату перевиборів президента на тлі протестів
16:21 10.01.2020
Абхазії: прихильники Хаджимби заявили, що учасники протесту захопили зброю в «адміністрації президента»
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:45 14.01.2020
Держдеп США ввів санкції проти олігарха та екслідера Демпартії Молдови
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
Всі новини країни
Россия Россия
20:30 14.01.2020
ЄСПЛ не визнав політичною другу справу щодо компанії ЮКОС
19:45 14.01.2020
У Британії представлять звіт щодо втручання РФ у політику країни
11:45 14.01.2020
Президент Естонії: діалог з РФ важливий, але поступатись принципами не можна
10:30 14.01.2020
Помпео: США відновлюють стратегію стримання Ірану, Росії та Китаю
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 14.01.2020
Турецька ракета Gökdoğan успішно завершила випробування
10:45 14.01.2020
Уряд Туреччини очікує на зростання прибутків на рівні близько 60 млрд доларів США за 20 років
15:30 13.01.2020
Пассажиропоток в аэропортах Стамбула в 2019 году превысил 104 млн
13:45 13.01.2020
На юге Турции началась антитеррористическая операция / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
20:59 14.01.2020
Україна готова відправити 20 військових на підтримку місії НАТО в Іраку - Кулеба
20:45 14.01.2020
Пропагандист Вишинський знову не з'явився на суд, засідання перенесли на 31 березня, - прокуратура АРК
20:15 14.01.2020
ЖД-сообщение через «крымский мост» оккупантов собирает кровавую жатву
20:01 14.01.2020
У Херсоні Таміла Ташева проведе особистий прийом громадян з тимчасово окупованого Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд