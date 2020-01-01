Авіакомпанія SkyUp навесні відкриє чотири нових рейси з Києва та Львова до італійських міст, куди раніше курсували літаки лоукост-перевізника Ernest Airlines, що зупинив польоти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

З 29 березня SkyUp запустить рейс Київ-Болонья. Він буде виконуватися тричі на тиждень по вівторках, четвергах і неділях. Переліт в одну сторону по безбагажному тарифу коштує від 1530 грн.

В цей же день авіаперевізник запустить маршрут Львів-Рим, який також буде обслуговуватися три рази на тиждень по вівторках, четвергах і неділях. Мінімальна ціна авіаквитків - від 1390 грн в одну сторону.

30 березня SkyUp відкриє рейси зі Львова до Бергамо і Неаполя з частотою два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. Авіаквитки Львів-Бергамо коштують від 1390 грн в одну сторону, авіаквитки Львів-Неаполь - від 1150 грн в одну сторону.

Ernest Airlines припинив польоти 11 січня 2020 року через рішення італійської авіавлади ENAC про призупинення ліцензії лоукостера. Авіакомпанія літала зі Львова в Бергамо, Рим, Неаполь, Венецію, з Києва в Бергамо, Болонью, Рим, Неаполь, Мілан, Геную, з Одеси в Рим, з Харкова в Мілан і Рим.