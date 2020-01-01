Чорні ящики збитого в Ірані "Боїнга" можуть передати Україні - президент "МАУ"

16:01 14.01.2020   Украина

Іран може передати Україні чорні ящики літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ"), що зазнав аварії.

Про це в інтерв'ю інтернет-порталу LB.UA заявив президент авіакомпанії Євген Дихне, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ймовірність того, що вони розшифровуватимуться в Україні, значно вища. Іранська сторона вже не має підстав щось приховувати. Вони зрозуміли, що за тими фактами, які має комісія, приховати вони вже нічого не зможуть, тому перейшли в іншу фазу: відкритості, сприяння з'ясуванню реальної картини. Думаю, чорні ящики, найімовірніше, передадуть Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, що спочатку Іран відмовився віддавати чорні ящики збитого лайнера "МАУ" компанії-виробнику борту Boeing (США). Пізніше президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних ящиків.

При цьому, на думку Дихне, розшифровка вмісту чорних ящиків лайнера не сильно вплине на картину того, що відбувається. "Є величезна кількість факторів, які підтверджують саме ту версію події, яку визнано", - пояснює він.



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