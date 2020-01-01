Реализация проекта по эксплуатационному дноуглублению акватории и подходного канала Угольной гавани Мариупольского морского порта превысила 80%.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Укаины.

По состоянию на 14 января дноуглубительный флот подрядчика ООО «Специализированное техническое бюро (СТБ) «Азимут» отработал 1,59 млн кубометров грунта. «Сейчас самоотвозная шаланда с грейфером Seal Sands работает в операционной зоне у причалов, а землесосы Gigante и Mamora — на подходном канале порта», — сказано в сообщении.

Проект по эксплуатационному дноуглублению в Мариупольском порту предусматривает работы объемом 1,98 млн кубометров, в том числе на подходном канале — 1,87 млн кубометров, в акватории порта — 115 тыс. кубометров. Реализация проекта началась в июле 2019 года. Подрядчиком работ выступает ООО «СТБ «Азимут».

Благодаря проекту восстановления паспортных глубин Мариупольский порт с 7 ноября 2019 года увеличил объявленную проходную осадку в акватории и на подходном канале Угольной гавани на 10 сантиметров — до 8 метров.

В ноябре 2017 года из-за существенного обмеления проходная осадка по каналу Угольной гавани порта была уменьшена до 7,5 метра. С 14 мая 2018 года осадка была восстановлена до отметки 7,7 метра, с 3 августа 2019 года — до 7,8 метра, с 8 октября 2019 года — до 7,9 метра.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Длина подходного канала составляет 18 километров, ширина — 100 метров, ежегодная заносимость канала и акватории — 874 тыс. кубометров. Проектная глубина у причалов порта — от 8 до 9,75 метра, подходного канала — 9,15 метра, акватории — 9,75 метра. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. В порту работают портовые операторы ГП «ММТП» и ООО «СТТ».

Мариупольский морпорт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году.