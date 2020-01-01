Назначен новый начальник администрации Одесского порта

15:01 14.01.2020   Украина

Администрацию Одесского морского порта возглавил Сахаутдинов Руслан Ильдарович.

Как пишет ЦТС, соответствующая информация обнародована на сайте администрации порта. Указано, что Сахаутдинов находится в должности начальника с сегодняшнего дня, то есть с 14 января 2020 года.

В Министерстве инфраструктуры Украины ЦТС сообщили, что новый начальник Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" назначен приказом от 13 января.

Руслан Сахаутдинов родился 12 января 1981 года в с. Матроска Измаильского района Одесской области. В 2003 году закончил Одесский национальный морской университет по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте". В 2003-2013 годах работал инженером отдела маркетинга и реализации договоров, инженером по движению грузов главной диспетчерской, инженером по планированию и движению грузов главной диспетчерской, главным диспетчером ГП "Одесский морской торговый порт". 13.06.2013 - 10.03.2014 года - главный диспетчер Одесского филиала ГП АМПУ. 11.03.2014 - 06.06.2016 - заместитель начальника администрации Одесского морского порта по операционной деятельности. После этого он занимал должности первого заместителя начальника администрации Одесского морского порта и заместителя начальника администрации по операционной деятельности.

Напомним, что 8 октября 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил руководителя Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Игоря Ткачука. После этого обязанности начальника администрации порта выполнял Денис Павильианити-Карпов.



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