Українці стали менше їздити до Росії — прикордонники
|14:41 14.01.2020
|Украина
Прикордонники відзначають зменшення перетину кордону з РФ українцями у порівняні з минулим роком.
Про це повідомляється Державної прикордонної служби України, передає Укрінформ.
"Що стосується пунктів пропуску на сухопутних ділянках держкордону України, то пасажиропотік з Євросоюзом у 2019-му залишався на рівні 2018-го. Торік кордон України з країнами ЄС перетнули понад 36,7 млн осіб. Майже на 10% зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то у 2019 – менш як 10 млн. При цьому кордон з Росією перетнуло на 800 тисяч українців менше (7 млн осіб)", - йдеться в повідомленні.
Також, за даними ДПСУ, у 2019 році суттєво зменшилася кількість громадян України, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9%) та Молдовою (на 6,1%).
Загалом упродовж 2019 року українські прикордонники здійснили оформлення та перевірку документів рекордної кількості громадян – більш як 102 млн осіб.
Також у відомстві зазначили, що все більше подорожувальників, як в Україну, так і за її межі, надають перевагу повітряному транспорту. Зокрема, торік літаками український кордон перетнули більш як 20,6 млн осіб, що на 23% перевищує показник попереднього року (16,7 млн осіб). Частка українців серед мандрівників, які обрали повітряні подорожі, зросла ще більше – на понад 30% (з 11,6 млн осіб у 2018 році до 15,1 млн осіб у 2019 році).
Морським транспортом український кордон у 2019 році перетнули майже 400 тисяч людей. Цей показник у загальному пасажиропотоці, хоч і незначний, але в порівнянні з 2018 роком він зріс на 11,5%.
Ще на цю тему:
Зеркаль: Україна наполягатиме на чіткій фіксації статусу Керченської протоки / Відео
Морскую границу от Измаила до Мариуполя возьмут под "плотную охрану"
Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы
В очереди на украинско-российской границе застряли 120 грузовиков
Почти 1,5 тыс. человек отказали во въезде в Украину из России — СМИ
МИД готово провести процедуры для визового режима с РФ – Климкин
Рыболовецкое судно из Одесской области, незаконно задержанное в Крыму, возвращается в Южный
Украина потребовала от России прекратить оккупацию Крыма