Українці стали менше їздити до Росії — прикордонники

14:41 14.01.2020   Украина

Прикордонники відзначають зменшення перетину кордону з РФ українцями у порівняні з минулим роком.

Про це повідомляється Державної прикордонної служби України, передає  Укрінформ.

"Що стосується пунктів пропуску на сухопутних ділянках держкордону України, то пасажиропотік з Євросоюзом у 2019-му залишався на рівні 2018-го. Торік кордон України з країнами ЄС перетнули понад 36,7 млн осіб. Майже на 10% зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то у 2019 – менш як 10 млн. При цьому кордон з Росією перетнуло на 800 тисяч українців менше (7 млн осіб)", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними ДПСУ, у 2019 році суттєво зменшилася кількість громадян України, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9%) та Молдовою (на 6,1%).

Загалом упродовж 2019 року українські прикордонники здійснили оформлення та перевірку документів рекордної кількості громадян – більш як 102 млн осіб.

Також у відомстві зазначили, що все більше подорожувальників, як в Україну, так і за її межі, надають перевагу повітряному транспорту. Зокрема, торік літаками український кордон перетнули більш як 20,6 млн осіб, що на 23% перевищує показник попереднього року (16,7 млн осіб). Частка українців серед мандрівників, які обрали повітряні подорожі, зросла ще більше – на понад 30% (з 11,6 млн осіб у 2018 році до 15,1 млн осіб у 2019 році).

Морським транспортом український кордон у 2019 році перетнули майже 400 тисяч людей. Цей показник у загальному пасажиропотоці, хоч і незначний, але в порівнянні з 2018 роком він зріс на 11,5%.



Ще на цю тему:

14:01 28.05.2019
Зеркаль: Україна наполягатиме на чіткій фіксації статусу Керченської протоки / Відео
11:01 25.01.2019
Головного прикордонника з Донбасу перевели на Азово-Чорноморський регіон
10:57 21.11.2018
Морскую границу от Измаила до Мариуполя возьмут под "плотную охрану"
14:55 07.11.2018
Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы
11:02 19.02.2018
В очереди на украинско-российской границе застряли 120 грузовиков
15:24 27.12.2017
На российско-украинской границе началось тестирование биометрического контроля
17:29 24.07.2017
У Путина прокомментировали заявления о российских войсках у границ Украины
19:00 26.06.2017
Почти 1,5 тыс. человек отказали во въезде в Украину из России — СМИ
08:59 09.06.2017
МИД готово провести процедуры для визового режима с РФ – Климкин
18:50 05.05.2017
В Черном море россияне пытались захватить украинское спасательное судно / Видео
19:00 06.04.2017
Рыболовецкое судно из Одесской области, незаконно задержанное в Крыму, возвращается в Южный
15:54 28.03.2017
Украина потребовала от России прекратить оккупацию Крыма
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 14.01.2020
Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі"
20:15 13.01.2020
Греция выставит на продажу свои порты
12:00 13.01.2020
Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
14:00 09.01.2020
Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:45 14.01.2020
Саакашвілі в Грузії запідозрили у спробі повалення влади: МВС зробило заяву
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
09:45 13.01.2020
ЦВК невизнаної Абхазії назвала дату перевиборів президента на тлі протестів
16:21 10.01.2020
Абхазії: прихильники Хаджимби заявили, що учасники протесту захопили зброю в «адміністрації президента»
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:45 14.01.2020
Держдеп США ввів санкції проти олігарха та екслідера Демпартії Молдови
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
Всі новини країни
Россия Россия
20:30 14.01.2020
ЄСПЛ не визнав політичною другу справу щодо компанії ЮКОС
19:45 14.01.2020
У Британії представлять звіт щодо втручання РФ у політику країни
11:45 14.01.2020
Президент Естонії: діалог з РФ важливий, але поступатись принципами не можна
10:30 14.01.2020
Помпео: США відновлюють стратегію стримання Ірану, Росії та Китаю
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 14.01.2020
Турецька ракета Gökdoğan успішно завершила випробування
10:45 14.01.2020
Уряд Туреччини очікує на зростання прибутків на рівні близько 60 млрд доларів США за 20 років
15:30 13.01.2020
Пассажиропоток в аэропортах Стамбула в 2019 году превысил 104 млн
13:45 13.01.2020
На юге Турции началась антитеррористическая операция / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
20:59 14.01.2020
Україна готова відправити 20 військових на підтримку місії НАТО в Іраку - Кулеба
20:45 14.01.2020
Пропагандист Вишинський знову не з'явився на суд, засідання перенесли на 31 березня, - прокуратура АРК
20:15 14.01.2020
ЖД-сообщение через «крымский мост» оккупантов собирает кровавую жатву
20:01 14.01.2020
У Херсоні Таміла Ташева проведе особистий прийом громадян з тимчасово окупованого Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд