Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен» провел тренировку по противовоздушной обороне в Средиземном море.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота, передает Крым Информ.

«Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провел тренировку по противовоздушной обороне», – говорится в сообщении.

Согласно легенде учений, система ПВО «Адмирала Эссена» зафиксировала запуск крылатых ракет по кораблю авиацией условного противника. Расчет ПВО отработал алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения противника.

«Адмирал Эссен» выполняет задачи в Средиземном море с декабря прошлого года.