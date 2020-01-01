Законопроєкт щодо децентралізації: комітет Ради врахував статус Севастополя

14:01 14.01.2020   Крым

Комітет ВР з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування врахував статус Севастополя як окремої адміністративно-територіальної одиниці у законопроєкті №2598 про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Про це повідомляє сайт парламенту, передає Укрінформ.

“Законопроєктом пропонується запровадити трирівневу систему адміністративно-територіального устрою України, яка складається з громади, округу, області, Автономної Республіки Крим, міст Київ та Севастополь....Також передбачається законодавче врегулювання питань статусу адміністративно-територіальних одиниць, міста Києва як столиці України та міста Севастополя у системі адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж, найменування і перейменування громад, округів, областей, віднесення громад до категорії сіл, селищ, міст”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з законопроєктом, громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою.

Законопроєктом передбачається утворення представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування. Органами місцевого самоврядування громади є рада громади та виконавчі органи ради громади. Громада на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирає голову громади, який очолює виконавчий орган ради громади. Окружна рада, обласна рада є органами місцевого самоврядування, що представляють і реалізують спільні, визначені законом інтереси громад відповідно округу, області. Окружна рада, обласна рада призначає і звільняє голову виконавчого комітету ради і за його поданням формує склад цього органу. Строк повноважень голови громади, депутатів ради громади, окружної, обласної ради, обраних на чергових виборах, становить п’ять років.

Запропонованими змінами до Основного Закону України запроваджується інститут префектів, до повноважень якого віднесено: здійснення адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування у випадках та порядку, визначених Конституцією та законами України; спрямування і координація діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснення адміністративного нагляду за додержанням ними Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету міністрів України; забезпечення взаємодії територіальних органів центральних органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації; внесення Президенту України подання про зупинення дії ухваленого радою громади, головою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, та про тимчасове зупинення у зв’язку з цим повноважень голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради.

Документом пропонується встановити, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Кабінету міністрів України.

Як повідомлялося раніше, Президент України вніс 13 грудня 2019 року до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) як невідкладний. В законопроєкті місто Севастополь було виключено з переліку адміністративно-територіальних одиниць України.



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