Україна і Британія почали робочі консультації про нову угоду про співпрацю

13:45 14.01.2020   Украина

Представники України й Великої Британії розпочали робочі консультації щодо укладення нової угоди про співпрацю після виходу останньої з Європейського Союзу.

Про це повідомило МЗС України у вівторок, пише "Європейська правда".

"14 січня за участю заступника міністра закордонних справ Василя Боднара розпочались українсько-британські робочі консультації щодо нової базової угоди про співробітництво між Україною та Великою Британією", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Нагадаємо, 9 січня президент Володимир Зеленський і британський прем'єр Борис Джонсон домовилися прискорити роботу над новою угодою про співпрацю і торгівлю.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна планує підписати нову угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та партнерство з Британією у ході візиту президента Володимира Зеленського до Лондона.

Новий документ має замінити Угоду про асоціацію з ЄС після виходу Британії з Євросоюзу. Вихід Британії з ЄС запланований на 31 січня.



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