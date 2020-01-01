Україна і Британія почали робочі консультації про нову угоду про співпрацю
|13:45 14.01.2020
|Украина
Представники України й Великої Британії розпочали робочі консультації щодо укладення нової угоди про співпрацю після виходу останньої з Європейського Союзу.
Про це повідомило МЗС України у вівторок, пише "Європейська правда".
"14 січня за участю заступника міністра закордонних справ Василя Боднара розпочались українсько-британські робочі консультації щодо нової базової угоди про співробітництво між Україною та Великою Британією", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.
Нагадаємо, 9 січня президент Володимир Зеленський і британський прем'єр Борис Джонсон домовилися прискорити роботу над новою угодою про співпрацю і торгівлю.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна планує підписати нову угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та партнерство з Британією у ході візиту президента Володимира Зеленського до Лондона.
Новий документ має замінити Угоду про асоціацію з ЄС після виходу Британії з Євросоюзу. Вихід Британії з ЄС запланований на 31 січня.
Ще на цю тему:
Глава МЗС Німеччини відвідає Україну 18-19 листопада
Єрмак - про "нормандські переговори": Франція і Німеччина підтримують українську позицію
Турция подпишет протокол Конвенции о защите прав человека
Правительство Молдовы утвердило пакет международных соглашений
Молдова и Литва подписали соглашение о военном сотрудничестве
Молдова присоединилась к Женевскому протоколу о запрете применения химического и бактериологического оружия
28 сентября в Санкт-Петербурге пройдет конференция министров стран Совета Европы по крупномасштабным рискам «EUR-OPA»