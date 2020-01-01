Прокуратура домоглася арешту майна суднобудівного заводу Океан

13:15 14.01.2020   Украина

Рішення про арешт майна НСЗ Океан прийняв Печерський районний суд Києва.

Печерський районний суд Києва наклав арешт на весь цілісний майновий комплекс ПАТ Миколаївський суднобудівний завод Океан , повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора, передає НВ.

Відзначається, що прокуратура вживає заходів, спрямованих на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які брали участь у протиправних діях щодо штучного доведення до банкрутства та незаконних оборудках з майном підприємства.

Нагадаємо, що в грудні 2018 року цілісний майновий комплекс (ЦВК) визнаного банкрутом НСЗ Океан був проданий на аукціоні за 122,2 млн грн . ТОВ Торговий дім Аннона. Формальним власником заводячи є Ігор Волошин, племінник колишнього начальника Миколаївського морського торгового порту Василя Капацини.

У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом НСЗ Океан.

Миколаївський суднобудівний завод Океан спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. Тонн. Суднозавод розпорядженні, зокрема, найбільшим в Європі сухим доком, технологічними лініями по будівництву великотоннажних суден, а також водною акваторією площею 42 га.



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