Прокуратура домоглася арешту майна суднобудівного заводу Океан
|13:15 14.01.2020
|Украина
Рішення про арешт майна НСЗ Океан прийняв Печерський районний суд Києва.
Печерський районний суд Києва наклав арешт на весь цілісний майновий комплекс ПАТ Миколаївський суднобудівний завод Океан , повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора, передає НВ.
Відзначається, що прокуратура вживає заходів, спрямованих на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які брали участь у протиправних діях щодо штучного доведення до банкрутства та незаконних оборудках з майном підприємства.
Нагадаємо, що в грудні 2018 року цілісний майновий комплекс (ЦВК) визнаного банкрутом НСЗ Океан був проданий на аукціоні за 122,2 млн грн . ТОВ Торговий дім Аннона. Формальним власником заводячи є Ігор Волошин, племінник колишнього начальника Миколаївського морського торгового порту Василя Капацини.
У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом НСЗ Океан.
Миколаївський суднобудівний завод Океан спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. Тонн. Суднозавод розпорядженні, зокрема, найбільшим в Європі сухим доком, технологічними лініями по будівництву великотоннажних суден, а також водною акваторією площею 42 га.
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