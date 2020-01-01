Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі", стверджується в звіті, оприлюдненому Генеральним штабом національної оборони Греції.

Кількість порушень повітряного простору Греції турецькими військовими літаками досягла 4811 в 2019 році, що є найбільшою кількістю за один календарний рік з 1987 року, повідомляє Балканський оглядач.

Міністерство оборони Греції окремо висловлює свою стурбованість через використання Туреччиною нового безпілотного літального апарату. За даними грецького МО, минулого року турецькі ВПС кілька разів застосовували безпілотники у своїх "провокаційних польотах" над Егейським морем.

Кількість порушень національних вод країни військовими кораблями ВМС Туреччини також постійно збільшується.

Кількість таких інцидентів у 2010 році становила 133. У 2015 році кількість збільшилася до 299, а в 2019 році досягла ​​цифри 2022, що в 15 разів більше, ніж у 2010 р.

Грецьке оборонне відомство також зазначає, що аналіз протягом усього десятиліття з 2010 по 2019 рік порушень турецькими військовими кордону із Грецією показує, що рівень небезпеки неодноразових інцидентів також постійно зростає з кожним роком - не лише їх кількість.

Ці порушення, зазначає Міноборони Греції, є частиною плану турецької експансії в регіоні.