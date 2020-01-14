ФСБшники обнаружили «схрон» патронов и гранат в Ленинском районе
|12:30 14.01.2020
|Крым
По информации так называемого «пограничного управления ФСБ по Крыму», силовики обнаружили в заброшенной хозпостройке в Ленинском районе ящик с двумя сотнями патронов и гранатами.
«В ходе осуществления служебной деятельности в одной из заброшенных хозяйственных построек Ленинского района пограничниками обнаружен деревянный ящик, в котором хранились сотни патронов к огнестрельному оружию. Силами сотрудников Пограничного управления произведено оцепление и охрана данного участка местности, установленным порядком проинформированы правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы «пограничного управления ФСБ по Республике Крым», передает Флот2017.
Оккупанты: военнослужащие, сотрудники Росгвардии, МВД, провели осмотр места и «выявили» более 200 патронов калибром 7,62 мм, гранату «Ф-1», три гранаты «РГ-42» и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора, имитационный пороховой взрывпакет.
Оккупанты изъяли боеприпасы и проводят мероприятия по установлению владельца.
Ранее, депутат российский Госдумы Константин Затулин заявлял, что СБУ готовила теракт на так называемом «крымском» мосту перед приездом Путина. По словам Затулина, СБУ активно работает к оккупированном Крыму, готовит десятками террористов и переправляет в оккупированный Крым взрывчатку для террористических актов.
Ожидаем новую волну арестов по «террористическим» статьям в оккупированном Крыму.
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