У Президента вважають доцільним зберегти особливий статус Севастополя до деокупації

12:15 14.01.2020   Крым

У доопрацьованому проекті закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади Севастополь згадується як окрема адміністративно-територіальна одиниця України, і допоки статус Криму на рівні Конституції не змінено, видається за доцільне залишити Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю.

Про це написав постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич, інформує УНН.

"У доопрацьованому проекті закону щодо внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади у статті 133 місто Севастополь згадується як окрема адміністративно-територіальна одиниця України", - написав Кориневич.

З його слів, відповідна правка була внесена за зверненням Постійного Представника Президента України в АР Крим, яке було направлене Комісії з питань правової реформи від голови робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в листопаді 2019 року.

"Ми залишаємося на позиції, що жодне місто України не повинно мати спеціального статусу. Але допоки АР Крим та м. Севастополь є тимчасово окупованими територіями і обидві згадуються у резолюціях міжнародних організацій, і допоки статус Криму на рівні Конституції не змінено, видається за доцільне, з метою дотримання сталості позиції України на міжнародній арені, залишити м. Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю у Конституції України", - підкреслив представник Президента.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада цього тижня планує направити до Конституційного Суду законопроект щодо внесення змін до закону в частині децентралізації.



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